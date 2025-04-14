لوس انجليس : حُسِمَت آخر البطاقات الثلاث المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه) لصالح دنفر ناغتس ولوس أنجليس كليبرز ومينيسوتا تمبروولفز، فيما سيضطر غولدن ستايت ووريرز إلى خوض الملحق (بلاي إن).

ودخلت الفرق اليوم الأخير من الموسم المنتظم وهناك ثلاث بطاقات مؤهلة إلى الـ"بلاي أوف" على المحك وجميعها في المنطقة الغربية بعدما حُسِمت منذ فترة جميع البطاقات الست في الشرق والبطاقات الثلاث الأولى في الغرب لصالح أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس ولوس أنجليس ليكرز.

وكانت المواجهة الأبرز بين كليبرز ووريرز وقد نجح الأول في حسمها 124 119 بعد التمديد على أرض جاره ونال المركز الخامس بفضل 39 نقطة و10 تمريرات حاسمة من جيمس هاردن و33 نقطة من كواي لينارد.

ونتيجة هزيمته الرابعة والثلاثين، سيضطر ووريرز الذي تألق في صفوفه ستيفن كوري (36 نقطة) وجيمي باتلر (30 مع 9 تمريرات حاسمة) لكن من دون أن يكون ذلك كافيا، إلى خوض الـ"بلاي إن" بعدما أنهى الموسم المنتظم في المركز السابع.

ويتواجه ووريرز في الـ"بلاي إن" مع ممفيس غريزليز الثامن على أن يتأهل الفائز بينهما إلى الـ"بلاي أوف" كصاحب المركز السابع، فيما يلعب الخاسر مع الفائز من مواجهة المركزين التاسع والعاشر بين ساكرامنتو كينغز ودالاس مافريكس.

وفي مواجهة من طرف واحد وصل فيها الفارق حتى 36 نقطة، حسم ناغتس الذي أقال مدربه مايكل مالون الثلاثاء وأوكل المهمة حتى نهاية الموسم للمدرب المساعد ديفيد أديلمان، تأهله إلى الـ"بلاي أوف" والمركز الرابع بفوزه على مضيفه روكتس الذي كان ضامنا أصلا تأهله ووصافة المنطقة، بنتيجة 126 111 في لقاء تجاوز خلاله خمسة من لاعبيه حاجز الـ15 نقطة وأفضلهم كان مايكل بورتر (19 مع 7 متابعات) والصربي نيكولا يوكيتش (18 مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وآرون غوردون (18 مع 7 متابعات).

ويلتقي ناغتس في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" الذي ينطلق السبت، مع كليبرز الذي يحل ضيفا على منافسه في أول مواجهة من أصل سبع ممكنة.

وذهب المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى "بلاي أوف" الغرب لصالح مينيسوتا تمبروولفز بفارق مباراة فقط عن كل من ووريرز السابع وغريزليز الثامن، وذلك بفوزه على ضيفه يوتا جاز 116 105 بفضل 43 نقطة لأنتوني إدواردز، بينها 18 في الربع الثالث، ليلتقي في الدور الأول مع لوس أنجليس ليكرز الثالث ونجميه ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش.

وفي المنطقة الشرقية حيث كانت المراكز الست الأولى محسومة لصالح كليفلاند كافالييرز وبوسطن سلتيكس حامل اللقب ونيويورك نيكس وإنديانا بايسرز وميلووكي باكس وديترويت بيستونز تواليا، خاض أورلاندو ماجيك ومضيفه أتلانتا هوكس "بروفة" لمواجهتهما في الـ"بلاي إن" وخرج الثاني منتصرا 117 105 بفضل ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) لكيتون والاس (15 نقطة و15 تمريرة حاسمة و11 متابعة).