نابولي : قاد الثنائي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والبلجيكي روميلو لوكاكو، فريقهما نابولي إلى الفوز على ضيفه إمبولي 3 0 الإثنين في ختام المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستكملا ملاحقة إنتر حامل اللقب.

سجل ماكتوميناي هدف السبق بتمريرة من لوكاكو (18) وأضاف البلجيكي الهدف الثاني (56) ثم قدّم كرة حاسمة للاسكتلندي لتسجيل الثالث (61).

ورفع نابولي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، محافظا على فارق النقاط الثلاث مع إنتر المتصدر، ومستعيدا نغمة الانتصارات بعد وقوعه في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا في المرحلة الماضية.

وفي حين يواجه الفريق الجنوبي مضيفه مونتسا متذيل الترتيب في المرحلة المقبلة، يلعب إنتر الأربعاء، مباراة شاقة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يلتقي بولونيا الخامس في الدوري.

في المقابل، تلقى إمبولي ضربة جديدة في آمال البقاء بعدما خسر للمباراة السادسة عشرة وهو الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ بداية العام.

أولى تهديدات أصحاب الأرض جاءت من لوكاكو بتسديدة من داخل المنطقة لم تصل إلى المرمى (15).

بعدها قفز ماكتوميناي لضربة رأسية لكن الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيس أبعد الكرة (16)، قبل أن يستسلم أمام تسديدة ماكتوميناي الذي انطلق من بعد منتصف الملعب وحده من دون مضايقة بعد تمريرة لوكاكو وسدد كرة زاحفة نحو المرمى (18).

وكاد ماتيو بوليتانو يضيف الثاني بسرعة بتسديدة جميلة من على مشارف المنطقة تصدى لها فاسكيس ببراعة (21).

وتابع الحارس الكولومبي تألقه أمام تصويبة من البرازيلي دافيد نيريس فأبعدها إلى ركنية (27).

وجاء رد الضيوف الأول ضعيفا برأسية من لوكا ماريانوتشي علت المرمى (31) ثم تسديدة من ياكوبو فاتسيني بعيدة (32).

وحاول الاسكتلندي الآخر بيلي غيلمور البصم على الهدف الثاني بتسديدة من على مشارف المنطقة قريبة من العارضة (38).

وسدد سيباستيانو إسبوزيتو أولى تسديدات إمبولي على المرمى من مسافة بعيدة إلا أن الحارس أليكس ميريت أبعدها (40).

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (56).

بعد ذلك لعب البلجيكي دور الممرر الحاسم حين لعب عرضية نحو ماكتوميناي تابعها برأسه، ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى (61).

وكاد الاسكتلندي يضيف الهدف الثالث الشخصي "هاتريك" حين وصلته كرة مجددا من لوكاكو، لكن تسديدته الزاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن (67).