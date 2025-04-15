برمنغهام (المملكة المتحدة) : أفلت باريس سان جرمان الفرنسي من مفاجأة مدوية في برمنغهام وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا الإنكليزي 2 3 بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين، وذلك لفوزه ذهابا على أرضه 3 1.

وسجل المغربي أشرف حكيمي (11) والبرتغالي نونو منديش (27) هدفي سان جرمان، والبلجيكي يوري تيليمانس (34) والاسكتلندي جون ماكغين (55) وإيزري كونسا (57) أهداف أستون فيلا.

ويلتقي سان جرمان في نصف النهائي الخامس في تاريخه مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب أو أرسنال الإنكليزي اللذين يتواجهان الأربعاء على ملعب الأول (فاز أرسنال ذهابا 3 0).

وبات سان جرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي على بعد ثلاثة انتصارات من تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى رغم النجوم الكبار الذين خسرهم، آخرهم كيليان مبابي الذي سجل 44 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي رغم أنه استبعد عن الفريق لفترة خلال النصف الثاني بعدما بات جليا أنه يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وعدم توقيع عقد جديد.

ويأمل نادي العاصمة الفرنسية أن يذهب خطوة إضافية أكثر من عام 2020 حين خسر النهائي الأول في تاريخه على يد بايرن ميونيخ الألماني (0 1)، مع طموح إحراز الثلاثية بعدما حسم لقب الدوري المحلي ووصل أيضا إلى نهائي الكأس حيث يلتقي رينس في 24 أيار/مايو.

وقرر إنريكي الاعتماد على برادلي باركولا في المقدمة، مفضلا إياه على ديزيريه دويه رغم أن الأخير كان من هدافي لقاء الذهاب، فيما عاد المدافع والقائد البرازيلي ماركينيوس إلى التشكيلة بعدما كان موقوفا في الذهاب.

ومن جهة فيلا، تواجد هداف الفريق أولي واتكينز على مقاعد البدلاء رغم حاجة الفريق إلى تعويض خسارة الذهاب، فيما كان البلجيكي أمادو أونانا التغيير الوحيد مقارنة بمباراة باريس بعدما لعب أساسيا على حساب جايكوب رامسي.

وضغط فيلا بحثا عن هدف يعيده إلى المواجهة، لكنه جاء من الجهة المقابلة إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية من باركولا فشل الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس في اعتراضها بالشكل المناسب، فوجدت في طريقها حكيمي الذي أطلقها في الشباك (11).

ولم يحبط هذا الهدف معنويات لاعبي إيمري، إذ واصلوا ضغطهم وكانوا قريبين من التعادل عبر الإسباني باو توريس بتسديدة من زاوية صعبة، لكن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما تألق في الدفاع عن مرماه (19)، ثم أتبعها مورغان رودجرز، صاحب هدف التقدم ذهابا، بفرصة أخرى لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن (24).

لكن ومن هجمة مرتدة رائعة انطلقت من داخل منطقة جزائه، عقد سان جرمان مهمة فيلا بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 27 عبر منديش بعد عرضية من عثمان ديمبيليه.

بدء العودة

وبمجهود مميز من تيليمانس إثر هجمة مرتدة وتمريرة من الاسكتلندي جون ماكغين، قلص فيلا الفارق في الدقيقة 34.

وعلى غرار الشوط الأول، بدأ فيلا الثاني ضاغطا لكن الهدف جاء من الجهة المقابلة عبر عثمان ديمبيليه المنفرد بالمرمى، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل (52).

لكن من تسديدة رائعة يسارية لماكغين من خارج المنطقة بعدما تقدم بالكرة من قبل منتصف الملعب (55)، عاد الأمل لفريق إيمري الذي كان قريبا من التقدم بتسديدة بعيدة لماركوس راشفورد إلا أن دوناروما تألق في الدفاع عن مرماه (57).

وبعد ثوان فقط، انحنى الحارس الإيطالي بعد توغل رائع لراشفورد في الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة لكونسا الذي أطلقها في الشباك (57)، ثم واصل فيلا انتفاضته وكان قريبا من إطلاق المواجهة من نقطة الصفر لولا تألق دوناروما في صد رأسية تيليمانس (60)، ثم في وجه انفراد للبديل الإسباني ماركو أسينسيو (69).