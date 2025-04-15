دورتموند : نجا برشلونة الاسباني من الكارثة وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الالماني وصيف النسخة الماضية 1 3 الثلاثاء، مستفيدا من فوزه ذهابا 4 0.

على ملعب "بي في بي شتاديون"، سجل الغيني سيرهو غيراسي ثلاثية لافتة لدورتموند (11 من ركلة جزاء و49 و76)، فيما جاء هدف برشلونة عبر الجزائري رامي بن سبعيني خطأ في مرماه (54).

ويواجه برشلونة في دور الاربعة الفائز بين انتر ميلان الايطالي وبايرن ميونيخ اللذين يلتقيان الاربعاء في ملعب سان سيرو بعد فوز "نيراتسوري" ذهابا في عقر دار النادي البافاري 2 1.

وهذه الخسارة الاولى التي يتعرض لها برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني في عام 2025، ليحتفظ بآماله بإحراز ثلاثية تاريخية أخرى بعد عشرة أعوام على تحقيقه الانجاز نفسه عقب تتويجه بالمسابقة القارية المرموقة في برلين آنذاك.

ويلتقي برشلونة في نهائي مسابقة الكأس المحلية مع غريمه التقليدي ريال مدريد في 26 الحالي، علما انه يتصدر ترتيب "لا ليغا" بفارق 4 نقاط عن النادي الملكي.

في المقابل، لن يستطيع دورتموند تكرار مغامرة الموسم الماضي عندما بلغ النهائي قبل أن يخسر من ريال، فيما لا يزال يكافح من اجل حجز مكان له في احدى المسابقات القارية الموسم المقبل حيث يحتل المركز الثامن في البوندسليغا.

وأجرى المدرب الألماني هانزي فليك ثلاثة تغييرات على تشكيلة برشلونة الاساسية الفائزة الأسبوع الماضي برباعية نظيفة في كاتالونيا، حيث أبقى على إينيغو مارتينيس وبيدري على مقاعد الاحتياط، في حين غاب أليكس بالدي بداعي الاصابة فحل مكانهم غافي، الاوروغوياني رونالد أراوخو وجيرار مارتين.

في المقابل، غاب عن دورتموند قائده إيمري دجان بسبب الاصابة ليشارك مكانه نيكلاس زوله. كما استبعد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش عن التشكيلة الاساسية كلا من النروجي يوليان رييرسون، يوليان براندت، الانكليزيين جايمي غيتينز وكارني تشوكويوميكا.

وكان دورتموند الطرف الافضل منذ صافرة البداية، فجاءت المحاولة الاولى عبر ماكسيميليان باير عندما سدد كرة من مسافة بعيدة لكنها رست بين احضان الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني (4).

ثلاثية غيراسي

ووسط حالة من الارباك في دفاع النادي الكاتالوني، تسببت عرقلة الحارس شتشيزني لباسكال غروس بحصول دورتموند على ركلة جزاء بعد العودة الى "في أيه آر"، فانبرى لها غيراسي بنجاح على طريقة "بانينكا" (11).

وظن دورتموند أن إمكانية تحقيق "ريمونتادا" تاريخية قابلة للتحقق عندما سجل غروس هدفا ثانيا لكن سرعان ما رفع الحكم المساعد راية التسلل على غيراسي (16).

وبدأ العملاق الكاتالوني شيئا فشيء في استيعاب صدمة البداية والخروج من تكتله الدفاعي، وسط محاولة البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي اقتناص هدف التعادل لكن دفاع دورتموند بقي محافظا على ثباته (32).

وأنقذ شتشيزني برشلونة من تلقي الهدف الثاني عندما تصدى بصعوبة لتسديدة كريم أديمي من داخل المنطقة (37) لينتهي الشوط الاول بتقدم أصفر خجول.

وعزز النادي الالماني حظوظه بمضاعفة تقدمه بعد ركلة ركنية أعادها بن سبعيني بصعوبة برأسه قبل أن يحولها غيراسي برأسية أخرى داخل الشباك (49).

لكن آمال دورتموند سرعان ما تلاشت عندما قلص برشلونة النتيجة بعد ان تقدم فيرمين لوبيس على الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة عرضية فسددها بن سبعيني عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بينما كان يحاول ابعادها (54).

وهدأ إيقاع المباراة بشكل كبير بعد الهدف، حيث عمد فليك الى إجراء سلسلة تبديلات من خلال إراحة لامين جمال ولوبيس (70).

وتواصلت الرعونة الدفاعية من جانب برشلونة، عندما راوغ البديل البلجيكي دورانفيل أكثر من لاعب على الجهة اليمنى قبل أن يعكس كرة الى داخل المنطقة فأبعدها أراوخو بشكل سيء ليستغل غيراسي الموقف ويسجل من مسافة قريبة هدفه الثالث في المباراة والـ 13 في المسابقة القارية هذا الموسم (76).

وضغط دورتموند بكل ثقله فارضا ايقاعه على المباراة، ولا شك أن جماهير برشلونة حبست أنفاسها عندما سجل البديل براندت هدفا رابعا لأصحاب الارض قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل (79).