إيلاف من دبي: الأرض ليست مجرد كوكب نعيش عليه، بل كائن نابض بالحياة، يتنفس عبر البراكين، ويغوص في أعماق المحيطات، ويتمدّد عبر الجبال والغابات والصحارى. في أسبوع الأرض، تبرز مجموعة مختارة من الأفلام الوثائقية التي تأخذنا في جولات آسرة، حيث تتلاقى الطبيعة مع الفن، والوعي البيئي مع السرد البصري.

بأصوات كبار الرواة أمثال باراك أوباما، مورغان فريمان، ستيفن فراي، براين كرانستون، رشيدة جونز، وريبيل ويلسون، تنقلنا هذه الأعمال من قمم الجبال إلى أعماق البحار، ومن الغابات الخضراء إلى مسارات الطيور، وكلها في تناغم مدهش مع الحياة.



سحر الأنديز (Magical Andes) – (مناسب لجميع الأعمار)

تمتد سلسلة جبال الأنديز كعمود فقري لأمريكا الجنوبية، منحوتة عبر ملايين السنين ومكلّلة بالغيوم. في هذا الوثائقي، نسافر من الأرجنتين إلى كولومبيا، نلتقي بأشخاص يعيشون بين القمم، ونكتشف كيف يتشابك وجودهم مع الطبيعة البرية في علاقة روحية عميقة.



الأفق (Horizon) – (مناسب لجميع الأعمار)

تأخذنا الكاميرا في هذا العمل إلى شواطئ جزر فرسان البكر، حيث تبني السلاحف أعشاشها، وصولاً إلى جبال عسير الشاهقة التي تجوبها الوعول بحرية. الفيلم يركّز على أنواع نادرة مثل الأطوم، والنمر العربي، والمها العربي، ويسلط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية لحماية إرثها الطبيعي الغني.



كوننا (Our Universe) – (+7)

بصوت الممثل الأيقوني مورغان فريمان، نستكشف في هذا العمل الوثائقي كيف شكّل الكون الحياة على الأرض. من ولادة النجوم إلى التوازن الدقيق الذي يدعم الحياة اليوم، يعرض الفيلم بانوراما علمية بصرية تبعث على التأمل في موقعنا ضمن هذا الكون الشاسع.



محيطاتنا (Our Oceans) – (+7)

يرافقنا باراك أوباما في رحلة مذهلة عبر المحيطات، كاشفًا عن العوالم الخفية للمخلوقات البحرية. من القطب الشمالي المتجمد إلى الشعاب المرجانية الملونة، توثق هذه السلسلة نبض الحياة تحت سطح الماء، في مشاهد آسرة.



السمكة المنتفخة: عجائب الشعاب المرجانية (Puff: Wonders of the Reef) – (+7)

في بيئة بحرية دقيقة، نتابع سمكة منتفخة صغيرة في مغامرة عبر الشعاب المرجانية، بحثًا عن مأوى آمن. الفيلم يجمع بين الجمال الخادع والخطر الكامن، ويكشف عالمًا بحريًا مصغرًا مليئًا بالمفاجآت.





حيوان (Animal) – (+10)

من أسرع المفترسات إلى أذكى الكائنات، تقدم هذه السلسلة لحظات نادرة لم تُشاهد من قبل من مملكة الحيوان. تنقلنا الكاميرا إلى قلب الغابات والصحارى والسهول، حيث نشهد الحياة البرية في أبهى تجلياتها.





الرقص مع الطيور (Dancing with the Birds) – (+10)

في الأدغال الكثيفة والغابات المورقة، تتحوّل طقوس التودد إلى عروض فنية، حيث تتراقص الطيور، وتتباهى بريشها الملون في لوحات جمالية نابضة بالحياة.



إلى الواقع مع زاك إيفرون (Down to Earth with Zac Efron) – (+13)

يرافقنا الممثل زاك إيفرون وخبير العافية دارين أولين في رحلة حول العالم للبحث عن حلول معيشية مستدامة، بدءًا من الطاقة النظيفة وصولاً إلى أساليب الزراعة الحديثة. يعكس العمل كيف أن قراراتنا الفردية يمكن أن تصنع فرقًا حقيقيًا لمستقبل الكوكب.



14 قمة: لا شيء مستحيل (14 Peaks: Nothing is Impossible) – (+13)

يخوض المتسلق النيبالي الجريء نيمسداي بورجا تحديًا أسطوريًا: تسلق جميع القمم التي تفوق ارتفاعها 8000 متر خلال سبعة أشهر فقط. الفيلم يوثق رحلةً مدهشة على حافة القدرة البشرية، حيث تتحول الحدود إلى مجرد بداية.