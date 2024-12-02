إيلاف من لندن: صدم المغني البريطاني الشهير إلتون جون جمهوره حول العالم، حينما قال إنه فقد بصره بسبب معاناته من مشكلات صحية.

وحضر النجم صاحب الشهرة العالمية الكبيرة، ومبيعات الألبومات القياسية، العرض الأول لمسرحية غنائية جديدة في ويست إند في لندن الأحد لكنه قال إنه لا يستطيع مشاهدة الأداء، وفقاً لما نقلته صحيفة "دايلي ميل" اللندنية.

وتابع إلتون جون البالغ 77 عاما للجمهور :"كما يعلم بعضكم.. عانيت من مشكلات والآن فقدت بصري. لم أتمكن من مشاهدة العرض لكنني استمتعت به"..

وكان جون قد أعلن في الأشهر القليلة الماضية أنه يعاني من التهاب أفقده البصر في العين اليمنى وأن اليسرى "ليست في أفضل حال"، ما يعني أنه لم يعد قادرا على القراءة أو مشاهدة أي شيء. وهو الأمر الذي يجعل قدرته على تسجيل أي ألبومات وموسيقى جديدة في المستقبل موضع شكوك كبيرة.

وكان الحدث الخيري يوم الأحد الذي أعلن خلاله فقدانه البصر، مخصصاً لدعم مؤسسة إلتون جون للإيدز، وكانت ليلي كولينز وإليزابيث هيرلي ودوناتيلا فيرساتشي وآنا وينتور من بين النجوم في الحفل، وكان جون منفتحًا بشأن التحديات التي واجهها خلال الأشهر القليلة الماضية.

تاريخه المرضي وصولاً لـ"فقدان البصر"

في أيلول (سبتمبر)، كشف على إنستغرام أنه كان يعاني من عدوى بصرية خطيرة تركته مع "رؤية محدودة" في إحدى عينيه.

وقال جون: "إنني أتماثل للشفاء، ولكنها عملية بطيئة للغاية وستستغرق بعض الوقت قبل أن يعود البصر إلى العين المصابة".

وخلال مقابلة في برنامج "Good Morning America" ​​الشهر الماضي، قال إنه لم يعد يستطيع الرؤية بعينه اليمنى.

وأوضح لروبن روبرتس: "للأسف فقدت بصري في عيني اليمنى في تموز (يوليو) الماضي بسبب إصابتي بعدوى في جنوب فرنسا". "لقد مرت أربعة أشهر لم أتمكن خلالها من الرؤية، كما أن عيني اليسرى ليست في أفضل حالة."

وتابع جون: "هناك أمل وتشجيع بأن الأمور ستكون على ما يرام، لكنني عالق في هذه اللحظة نوعًا ما، لأنني أستطيع أن أفعل شيئًا كهذا، لكن الذهاب إلى الاستوديو والتسجيل، لا أعرف

وأضاف نجم الموسيقى: "لقد صدمني الأمر نوعًا ما، ولا أستطيع رؤية أي شيء. لا أستطيع قراءة أي شيء، ولا أستطيع مشاهدة أي شيء".