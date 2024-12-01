إيلاف من مراكش: ظهر شون بن وصديقته عارضة الأزياء فاليريا نيكوف لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان مراكش السينمائي الدولي الحادي والعشرين في المغرب، والذي تم افتتاحه السبت، وهو من بين المهرجانات السينمائية العالمية التي تحظى باهتمام لافت على الساحة العالمية، سواء فنياً أو من الناحية السياحية، حيث تشتهر المغرب بفن استضافة النجوم، في بيئة سياحية من بين الأفضل عالمياً.

وظهر النجم الشهير المتوج سابقاً بجائزة الأوسكار، والبالغ من العمر 64 عامًا، أنيقاً ببدلة كلاسيكية وربطة عنق، بينما ارتدت نيكوف، 30 عامًا، ثوبًا أسود بدون حمالات، وكان الثنائي من بين النجوم الأكثر جاذبية على السجادة الحمراء بالمهرجان المغربي، وقد تم تكريم بن في مهرجان الفيلم لمسيرته المهنية الناجحة كممثل ومخرج.

علاقة تحظى باهتمام الميديا العالمية

تم ربط النجم الفائز بجائزة الأوسكار وصديقته الأصغر منه بكثير منذ أوائل أيلول (سبتمبر) عندما تم رصدهما معاً أثناء المشي في مدريد، ثم شوهدوا وهم يتبادلان القبلات في مطار لوس أنجلوس الدولي في أوائل تشرين الأول (أكتوبر).

سافر الزوجان إلى باريس في وقت لاحق من ذلك الشهر، وشوهدا متعانقين أثناء سيرهما في الشوارع، وفقًا للصور التي حصلت عليها صحيفة ديلي ميل.

وتأتي علاقتهما بعد عامين من طلاق النجم العالمي من الممثلة الأسترالية ليلى جورج، 32 عامًا، لقد انفصلا بعد عام واحد من الزواج وحوالي خمس سنوات معًا.

اعترف الممثل في نيسان (أبريل) 2022 قائلاً: "كنا متزوجين من الناحية الفنية لمدة عام واحد، لكن لمدة خمس سنوات، كنت رجلاً مهملاً للغاية"

وكان بن متزوجًا سابقًا من مادونا من عام 1985 إلى 1989 ومن روبن رايت من عام 1996 إلى 2010.

انطلاقة مثيرة لمهرجان مراكش

وسط أجواء احتفالية رائعة، انطلقت فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش السبت، بحضور لافت لعدد من نجوم السينما وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من السينما المغربية والعربية.

تميزت ليلة الافتتاح بتقديم لجنة التحكيم، التي يترأسها المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، الذي تحدث عن جذوره الجزائرية وعلاقة عائلته بالمغرب، مؤكدًا أن "مراكش والسينما وجهان لعملة واحدة؛ حيث يلتقي غموض الصورة مع جماليات السرد".

وقد تم عرض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية التي تضم 14 فيلمًا من دول متنوعة، مثل المغرب، والسودان، ومصر، وفلسطين، وتركيا، والصين، والأرجنتين، مما يعكس تنوعًا سينمائيًا مميزًا.

من بين الأفلام البارزة، نال الفيلم المغربي "البحر البعيد" للمخرج سعيد حميش اهتمامًا كبيرًا، إلى جانب أعمال أخرى لافتة من دول مختلفة، مما يضفي على المنافسة طابعًا مثيرًا ومليئًا بالتوقعات.

نجوم السجادة الحمراء



جذبت السجادة الحمراء الأنظار بحضور أبرز الشخصيات السينمائية، مثل النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والمخرج الأميركي تيم برتون، والممثلة المصرية يسرا، التي أعربت عن سعادتها بالعودة إلى المهرجان بعد غياب طويل.

كما شهد الحفل تصريحات من المنتج العالمي ريدوان وزوجته ليلى عزيز، اللذين عبّرا عن فخرهما بالمشاركة في المهرجان الذي تلقى أصداء إيجابية.

من جانبها، أعربت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن سعادتها بالعودة إلى مراكش، مؤكدة أن المهرجان يُعد رمزًا للسينما العربية والعالمية.

فعاليات متنوعة وتكريمات مؤثرة

إلى جانب العروض السينمائية، يقدم المهرجان برنامج "حوارات" الذي يستضيف مخرجين عالميين مثل تيم برتون، وجوستين ترييه، وفرانسوا أوزون، كما تتواصل ورشات الأطلس التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز التعاون بين صناع السينما المغاربة والدوليين.

في لفتة تقديرية، قررت الدورة الـ21 تكريم الممثلة المغربية الراحلة نعيمة المشرقي، إلى جانب شخصيات عالمية أخرى مثل المخرج الكندي ديفيد كروننبرغ والممثل الأمريكي شون بن، وذلك تكريمًا لإسهاماتهم البارزة في مجال السينما.

النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تتألق في مراكش