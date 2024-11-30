إيلاف من القاهرة: مع انطلاق تصوير فيلمه الجديد "درويش”، يكشف عمرو يوسف عن جانب جديد ومميز في مسيرته الفنية تجمع بين الغموض والجاذبية في إطار مليء بالتشويق.

يجسد عمرو دور "درويش"، الرجل الذي يعيش على حافة التناقضات، حيث يوازن ببراعة بين الفكاهة والمكر، والبساطة والتخطيط المحكم.



رحلة عمرو مع هذه الشخصية لم تكن وليدة اللحظة؛ بل استغرقت أربع سنوات من العمل مع الكاتب وسام صبري، لخلق شخصية وعالم "درويش" المليء بالتشويق.

وعن سبب اختياره لهذا الدور، قال عمرو يوسف: “ما لفتني في ‘درويش’ هو طبيعة الشخصية وكيف تأخذك إلى مواقف غير متوقعة، في قصة مليئة بالأكشن والمغامرة بأسلوب مختلف."

يقدم درويش مزيجًا متناغمًا من الإثارة والمرح، في قالب خفيف ومثير. من خلال أحداثه المشوقة يعيد “درويش” تعريف البطولة بشكل غير تقليدي، متجاوزًا الصورة النمطية للبطل المعتاد. ويشارك في هذا العمل السينمائي نخبة من نجوم السينما المصرية منهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال.

فيلم "درويش" من إخراج وليد الحلفاويوإنتاج مشترك بين VOX Studios، وOne to One Productions، وFilm Clinic، وFilm Square