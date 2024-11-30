إيلاف من لندن: في رسالة عن ضعف مداخيل الفنانين المالية، أعلنت المغنية البريطانية كيت ناش عن أن مؤخرتها معروضة للبيع ولكن رؤيتها الفنية ليست كذلك.

تبيع المغنية كيت ناش صور مؤخرتها على OnlyFans - وتسلط الضوء على صناعة الموسيقى "الفاشلة" في هذه العملية. ولكن لماذا يكافح العديد من الفنانين لتغطية نفقاتهم؟

وبهذا القرار تبعث المغنية كيت ناش برسالة إلى النقاد: "ليس كل الأبطال يرتدون عباءات. بعضهم يبيعون صور مؤخرتهم فقط".

وتنتشر نكات المغنية حول مؤخرتها في المحادثة، ولكن مؤخرتها - كما تقول - تسلط الضوء على نقطة خطيرة للغاية. "صناعة الموسيقى تفشل. إنها تخذل فنانيها، وسوف تخذل معجبيها قريبًا أيضًا".

رمز إنقاذ

إذا لم تكن متأكدًا من سبب تحول مؤخرتها الآن إلى رمز لإنقاذ صناعة الموسيقى، فإليك ملخصًا: في الأسبوع الماضي، أعلنت المغنية أنها انضمت إلى OnlyFans، خدمة الاشتراك في المحتوى للبالغين عبر الإنترنت والتي تحظى بشعبية بين العاملين في مجال الجنس، ولكن ليس فقط بينهن.

قالت ناش إن حملة #ButtsForTourBuses ستدعم عروضها الحية، التي أصبحت باهظة التكلفة بالنسبة للعديد من الفنانين.

وأبلغت (سكاي نيوز) أن المعجبين يدعمونها، لكن مؤخرتها (المغطاة في الغالب) واجهت انتقادات: "لقد وُصفت بـ "عاهرة نهاية العالم" و"عاهرة"، وهو لقب عفا عليه الزمن - إنها عاملة جنس - لكنني سأقبل "عاهرة نهاية العالم" لأنه لقب ملحمي للغاية. بالنسبة لي، فإن فكرة بلد بلا قواعد شعبية، ولا أناس من الطبقة العاملة في الموسيقى، ولا أماكن [أصغر]، فقط ملاعب - هي فكرة نهاية العالم".

في العام الماضي، وجد إحصاء أجراه اتحاد الموسيقيين وجمعية Help Musicians أن متوسط ​​دخل الموسيقيين كان 20700 جنيه إسترليني، مقارنة بمتوسط ​​عدد السكان البالغ 37430 جنيهًا إسترلينيًا للعاملين بدوام كامل. لكن ما يقرب من نصف الموسيقيين الذين استجابوا للاستطلاع كانوا يحصلون على أقل من 14000 جنيه إسترليني، وأكثر من النصف يعتمدون على مصادر أخرى للدخل.

وظائف ثانية

يقول المطلعون على الصناعة إن حتى الأسماء الراسخة تضطر إلى تولي وظائف ثانية.

ناش، 37 عامًا، فنانة راسخة اكتسبت شهرة بألبومها الأول Made Of Bricks لعام 2007، وأغنيته المنفردة الناجحة Foundations. لعبت دور البطولة في الدراما الكوميدية والمصارعة النسائية Glow على Netflix، وأصدرت ألبومها الخامس، 9 Sad Symphonies، في وقت سابق من هذا العام، ولديها ما يقرب من مليون مستمع شهريًا على Spotify.

عندما نتحدث، فهي في منتصف سلسلة من الحفلات الموسيقية في المملكة المتحدة في أماكن تصل سعتها إلى 1500 شخص. فكرت في إلغاء الحفلات بعد جولات في الولايات المتحدة وأوروبا تركتها تكافح ماليًا. تقول إن التكاليف ارتفعت بنحو الثلث في السنوات الأخيرة.

"إنه ضغط مالي وكل شخص في مستواي وما دون يشعر بذلك. أنت تخسر الكثير من المال في الجولات".

لتعويض العجز، أرسلت ناش صورتها الخلفية الفيروسية. حصلت أول صورة لها في 20 نوفمبر على مئات الإعجابات. تظهر الصور وهي مرتدية سراويلها الداخلية، ولا شيء صريح. "هكذا تبدو النسوية"، هذا هو شعار قميصها في إحدى الصور.

الاشتراك هو 9.99 دولار (حوالي 7.95 جنيه إسترليني) شهريًا. لا تريد المغنية الكشف عن مقدار ما كسبته حتى الآن لكنها تقول إنه عوض بالفعل عن أي خسائر تكبدتها أثناء الجولة.

"سأقول فقط أنه يمكنك جني مبلغ مدهش... الآن الأمر متروك لي فقط لأرى ما سيحدث - وأرى إلى أي مدى يمكن أن يأخذني مؤخرتي."

لم تكن الموسيقية أول من لجأ إلى OnlyFans. يُقال إن مغنيي الراب إيجي أزاليا وكاردي بي حققا الملايين قبل خروجهما من الموقع، وفي وقت سابق من هذا العام، ادعت ليلي ألين أن حسابها الذي يبيع صور قدميها يكسب أكثر من أكثر من سبعة ملايين مستمع شهريًا على Spotify.

تقول OnlyFans إنها تمكن منشئي المحتوى، وخاصة النساء، من تحقيق الدخل من الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت في بيئة آمنة. في عام 2021، انضمت الممثلة سارة جاين دان، التي كانت تلعب دور البطولة في Hollyoaks في ذلك الوقت، إلى الموقع للقيام بهذا الأمر - ولكن تم إسقاطها بعد ذلك من المسلسل لأن المحتوى لم يتماشى مع التركيبة السكانية الأصغر سنًا.

وكانت هناك انتقادات بشأن إمكانية الاستغلال - تحدث تحقيق أجرته رويترز مؤخرًا إلى نساء زعمن أنهن أجبرن على جني الأموال للآخرين.

ولكن مثل ناش، قالت ألين إنها وجدت التجربة تمكينية، "لأنني تعرضت للاستغلال الجنسي منذ سن مبكرة للغاية واستفاد الجميع حرفيًا من هذا الاستغلال الجنسي، فمن الممتع حقًا أن أكون في السلطة والسيطرة على شيء أجد أنه سخيف للغاية".

صعوبات جولات الفرق

تقول ناش إنها أرادت أن تكون صادقة بشأن صعوبات الجولات. قبل بضعة أسابيع فقط، أعلن المرشح لجائزة BBC Sound Of والفائز بجائزة NME، Rat Boy، أنه ألغى جولة فرقته في المملكة المتحدة، قائلاً إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها، "حتى مع قيادتنا واستخدامنا للتكنولوجيا ومشاركتنا جميعًا سريرًا واحدًا فوق الشاحنة".

كما ألغت المغنية وكاتبة الأغاني راشيل شينوريري، التي تدعم مواعيد جولة سابرينا كاربنتر في المملكة المتحدة وأوروبا العام المقبل، سلسلة من المواعيد في الولايات المتحدة بسبب التكاليف. وفي الصيف، قالت نادين شاه، المرشحة لجائزة ميركوري، إنها رفضت مكانًا في جلاستونبري لأنها "كانت باهظة الثمن للغاية".

لقد أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوباء والآن أزمة تكلفة المعيشة على الجميع، لكن الخبراء يقولون إن صناعة الموسيقى تضررت بشدة بشكل خاص.

لا خيار سوى عمل آخر

سارة بيرسون، التي عملت في الصناعة لمدة 25 عامًا، تدير وكالة إدارة وعلاقات عامة Wasted Youth Music وهي المؤسس المشارك لتعاونية Beyond The Music. تقول إن العديد من الفنانين لم يكن لديهم خيار مؤخرًا سوى القيام بأعمال أخرى.

تقول: "قد يعتقد المعجبون والمستهلكون والأشخاص خارج الصناعة أنها حياة براقة ... لكن هذا لم يعد صحيحًا [بالنسبة لمعظمهم]".

"نحن في طريق مسدود الآن حيث لا يستطيع الفنانون جني الأموال من فنهم، وهو أمر خطير لمستقبلنا الثقافي. من أين ستأتي الأموال وكيف يمكننا خلق مهن مستدامة؟"

امام البرلمان

وفي مارس، تحدثت المغنية ليلي فونتين من الفائزين بجائزة Mercury Prize لهذا العام English Teacher، في البرلمان عن "الأزمة المستمرة"، إلى جانب ديفيد مارتن، الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة Featured Artists Coalition.

"يجد الجمهور أن جيوبهم ضيقة للغاية ولا يستطيعون تحمل زيادات أسعار التذاكر، فهم يخفضون أسعارهم"، كما يقول مارتن. "من ناحية العرض، ترتفع التكاليف. الفنانون هم أكبر أرباب العمل في صناعة الموسيقى. من ناحية العروض الحية، يدفع الفنانون ثمن كل شيء تقريبًا - الإقامة والنقل والتدريبات والموسيقيين في الجلسات ... المديرين وطاقم العمل والفنيين والوكلاء".

وفقًا لمؤسسة Music Venues Trust، أُجبر 125 مكانًا على الإغلاق أو التوقف عن استضافة الموسيقى الحية في عام 2023 بسبب التكاليف. حتى الآن هذا العام، تم إغلاق أكثر من 70 مهرجانًا.

لكن تقريرًا حديثًا وجد أن مساهمة الموسيقى في المملكة المتحدة في الاقتصاد في عام 2023 بلغت رقمًا قياسيًا بلغ 7.6 مليار جنيه إسترليني، مع وصول الصادرات أيضًا إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.6 مليار جنيه إسترليني - لذا فهناك أموال يمكن جنيها.

عقود غير عادلة

يقول مارتن: "هناك قضايا حقيقية حول كيفية حبس الفنانين في عقود ربما تم توقيعها قبل العصر الرقمي". "هناك أموال في النظام. يحتاج فقط إلى توزيعها بشكل عادل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة عن خطط لفرض ضريبة طوعية على تذاكر الحفلات الموسيقية في الملاعب والصالات للمساعدة في تمويل الأماكن الشعبية.

إنها "خطوة ضخمة"، كما يقول بيرسون من Beyond The Music، ولكن هناك حاجة أيضًا إلى المساعدة في مجالات أخرى من الصناعة مثل الموسيقى المسجلة أيضًا: "يجب أن يكون هناك صندوق استثماري ضخم بين الصناعات... شيء مثل مؤسسة كرة القدم حيث تستثمر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في القاعدة الشعبية لتطوير ورعاية المواهب لمستقبل الرياضة".

بدأت بعض الأسماء المعروفة في هذا المجال، حيث تعهدت Coldplay بالتبرع بنسبة 10٪ من الأرباح لمساعدة الأماكن الأصغر، وقدمت كاتي بيري 1 جنيه إسترليني مقابل كل تذكرة تباع، من عروضها في الصالات والصالات في عام 2025.

أما بالنسبة لناش، فهي تقول إنها لم تكن "بحاجة" للانضمام إلى OnlyFans، لكنها اختارت ذلك حتى تتمكن من إدارة عملياتها بأخلاقيات. "أدفع أجورًا جيدة، ولا أسافر بشكل خطير... أريد تقديم عروض عالية الجودة. لن أضحي بهذه الأشياء".

لا عيب

تقول إنه "لا يوجد عيب" في مدى صعوبة كسب الفنانين لقمة العيش الآن. "وأنا في وضع فريد من نوعه لأنني كنت أمتلك تسجيلًا رقم واحد منذ 20 عامًا لا يزال يساعدني على إعادة الاستثمار في نفسي. لكن هذا لا يزال غير كافٍ. ماذا عن الأشخاص الذين لا يملكون ذلك؟"

وتقول المغنية إنها في النهاية تفضل كسب المال من خلال مشاركة صور مؤخرتها بدلاً من التخلي عن السيطرة. وتضيف: تقول: "يعتقد بعض الناس أن [OnlyFans] هو حل وسط - هكذا أشعر في بيئة أكثر مؤسسية".

وفي الأخير، تؤكد ناش: "مؤخرتي معروضة للبيع - رؤيتي الفنية ليست كذلك".

* تم إعداد هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/kate-nash-on-turning-to-onlyfans-my-bum-is-for-sale-my-artistic-vision-isnt-13261663