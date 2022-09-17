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روما: ارتفعت حصيلة الامطار الغزيرة التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا ليل الخميس الجمعة الى 11 قتيلاً ومفقودين اثنين، وفق ما أفادت السلطات السبت.

وأورد بيان لمركز شرطة أنكونا أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على المفقودين". وذكرت الصحافة المحلية أنهما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين.

انهمرت أمطار غير مسبوقة تعادل كميتها منسوب ستة أشهر من المتساقطات، على منطقة مارشي متسببة بفيضانات وسيول من الطين.

وأغرقت المياه الأقبية وجرفت عدداً كبيراً من السيارات. وتسبب سقوط اشجار وانهيارات بقطع العديد من الطرق المحلية، الأمر الذي عقّد عمليات الإسعاف.

الطقس السيء

واستمر الطقس السيء السبت في قسم كبير من إيطاليا مع رياح شديدة في الساحل الغربي خصوصاً، حيث توسكانا وروما.

وتوقعت السلطات المحلية في مارشي هطول مزيد من الأمطار ودعت السكان الى ملازمة منازلهم. وقال رئيس بلدية سيناغاليا ماسيمو اوليفيتي مخاطباً مواطنيه "غادروا الطبقة الأرضية من منزلكم والجأوا الى الطبقات العليا".

في رافينا (شرق)، حطمت العاصفة صباح السبت مرساة السفينة السياحية النروجية "فايكينغ سي" وعلى متنها 870 راكبًا و200 هم أفراد طاقمها. وتدخلت خمس قاطرات لتثبيت السفينة ثم إعادتها إلى الرصيف.