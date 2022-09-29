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إيلاف من لندن: مثلت السيدة الأميركية التي كانت أثارت جدلا منذ عامين، أمام محكمة بريطانية لمواجهة تهمة التسبب في وفاة شاب بسبب القيادة الخطرة.



وظهرت آن ساكولاس في محكمة وستمنستر الابتدائية عبر رابط فيديو من الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حيث شاهدت عائلة الشاب هاري دان البالغ من العمر 19 عامًا المداولات القضائية.



وستظهر ساكولاس أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن في 27 أكتوبر. لم يتقرر بعد ما إذا كانت ستحضر جلسة الاستماع هذه شخصيًا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية رفضت في وقت سابق طلب تسليم من دائرة الادعاء الملكية البريطانية.



وخلال الجلسة التي استمرت ست دقائق، تحدثت ساكولاس البالغة من العمر 45 عامًا فقط لتأكيد اسمها وتاريخ ميلادها وجلست بجانب محاميها إيمي غيفريس.

وتتهم ساكولاس بالتسبب في وفاة راكب الدراجة النارية المراهق بعد اصطدامه ارج قاعدة عسكرية أميريكية في مقاطعة نورثهامبتونشاير في أغسطس 2019.

حصانة دبلوماسية



وحصلت ساكولاس على حصانة دبلوماسية تم تأكيدها نيابة عنها من قبل حكومة الولايات المتحدة في أعقاب الحادث المروي المأساوي، خارج قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني (كروتون) التي تستخدمها القوات الأميركية، وتمكنت من مغادرة المملكة المتحدة بعد 19 يومًا من الحادث.

وتم الكشف العام الماضي أنها وزوجها جوناثان يعملان في الاستخبارات الأميركية.



ومنذ الحادث، تقاتل والدة الشاب هاري دان، شارلوت تشارلز والأب تيم دن من أجل عودة ساكولاس إلى المملكة المتحدة لمواجهة العدالة. وتم التوصل أخيرًا إلى قرار بتوجيه الاتهام إليها في ديسمبر 2019.

ويتابع والدا دان عدة قضايا مدنية ضد ساكولاس وزوجها في محكمة مقاطعة الإسكندرية في فيرجينيا الأميركية.

عائلة دان سعيدة



وقال المتحدث باسم عائلة الشاب القتيل، راد سيجر، متحدثا خارج المحكمة بعد الجلسة، للصحفيين إنهم "سعداء للغاية ومرتاحون للوصول إلى هذه النقطة".



وأضاف في بيان مقتضب: "نحن نحترم بشكل مطلق نظام العدالة الجنائية ولن يدلي الوالدان بأي تعليقات في هذا الوقت حتى انتهاء الإجراءات الجنائية، لكني أريد فقط أن أقول نيابة عنهم شكر كبير لكم جميعًا الذين قدموا لنا الدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية".



كما وجه المتحدث الشكر إلى ملايين الأشخاص حول العالم الذين دعموا هذه العائلة البطولية من خلال هذه الحملة الرائعة، وختم "سنراكم جميعًا الشهر المقبل" أي موعد محاكمة ساكولاس في أكتوبر امام محكمة محكمة أولد بيلي اللندنية.

