موسكو: وفقاً لموقع صحيفة "برافدا" الروسية يواجه نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف شبح السجن لمدة 15 عاماً، في حال تمت إدانته بالرشوة، فقد أفادت لجنة تحقيق روسية باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة.

وقالت وكالات إنفاذ القانون لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن التحقيق يؤدي إلى اعتقال نائب وزير الدفاع إيفانوف، وأوضح السكرتير الصحفي للرئيس ديمتري بيسكوف أنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال نائب وزير الدفاع، كما جرى إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو مسبقًا.

ويشتبه في أن نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف، الذي أبلغت لجنة التحقيق باحتجازه سابقًا، بتلقي رشوة لا تقل عن مليون روبل.

من هو تيمور إيفانوف؟

وفقاً لما رصدة موقع "سكاي نيوز" فإن أيفانوف من مواليد 15 آب (أغسطس) 1975 في موسكو، وتخرج من كلية الرياضيات الحاسوبية بجامعة موسكو الحكومية عام 1997، وفي الفترة 1997-1999، عمل في مناصب عليا في المنظمات التجارية، ومن 1999 إلى 2002 عمل مستشاراً في إدارة بناء المنشآت النووية بوزارة الطاقة الذرية.

في الفترة 2002-2006 عمل مستشاراً للنائب الأول للمدير العام لشركة Rosenergoatom، ومن عام 2006 إلى عام 2010، شغل مناصب نائب الرئيس، ثم النائب الأول لرئيس شركة CJSC Atomstroyexport.

في الفترة من 2010-2012 أصبح المسؤول عن مجموعة العمل المعنية بكفاءة استخدام الطاقة التابعة للجنة الحكومية لمجمع الوقود والطاقة، ومن من آذار (مارس) 2013 إلى آيار (مايو) 2016 أصبح المدير العام لشركة JSC Oboronstroy، في آيار (مايو ) 2016، تم تعيينه نائبًا لوزير الدفاع، مسؤولاً عن تنظيم إدارة الممتلكات وإسكان القوات والإسكان والدعم الطبي.

