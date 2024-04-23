موسكو: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو وبكين تخلتا بشكل شبه كامل عن الدولار في العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث يتم تنفيذ أكثر من 90% من المدفوعات بعملات وطنية.

وأشار لافروف، في اجتماع حكومي الاثنين، إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين يتطور بشكل فعال، على الرغم من المحاولات المستمرة للغرب لعرقلة هذا التعاون.

كذلك لفت وزير الخارجية الروسي إلى أن 90% من التسويات المتبادلة تتم بعملات وطنية بين البلدين، وذلك بهدف التقليل من هيمنة الدولار عالمياً.

وعن التجارة الثنائية، أفاد وزير الخارجية الروسي بأن إمدادات المنتجات الزراعية من روسيا إلى السوق الصينية آخذ في الازدياد، كما يجري تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وفي العام الماضي، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.