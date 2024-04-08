موسكو: شهدت العلاقات التجارية بين روسيا ودول الغرب تراجعا ملحوظا عام 2023، بينما فاقت حصة دول آسيا نصف التبادل التجاري الروسي، وخاصة مع الصين والهند حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" في تحليل لإحصاءات رسمية روسية.

وأظهر التقرير استنادا إلى البيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية، أنه مع التغيرات الحاصلة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على موسكو، لم تعد دول الغرب من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وتراجعت برلين مع 12.1 مليار دولار خارج المراكز الخمسة الأولى في العلاقات التجارية مع روسيا، وذلك وفقاً لتقرير وكالة نوفوستي للأنباء.

51 % مع الدول الآسيوية

ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري الروسي العام الماضي نحو 710.1 مليار دولار، وشكل التبادل التجاري مع الدول الآسيوية نحو 51% منه، مقابل 23% مع الدول الأوروبية، و11% مع دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة التبادل التجاري مع دول الجوار القريب نحو 8%، ومع البلدان الأمريكية 4%، ومع الدول الإفريقية 3% .

وبقيت الصين في صدارة شركاء روسيا اقتصاديا حيث تم تسجيل تبادل تجاري قياسي بلغ نحو 240.1 مليار دولار. وصعدت الهند إلى المركز الثاني حيث زاد حجم تجارتها مع روسيا بمقدار 1.8 مرة لتصل إلى 64.9 مليار دولار.

تركيا في المركز الثالث

واحتلت تركيا المركز الثالث وسجل التبادل التجاري مع روسيا نحو 56.5 مليار دولار، وتلتها بيلاروس التي بلغ حجم تبادل روسيا التجاري معها نحو 55 مليار دولار، بينما جاءت كازاخستان خامسة مع حجم تبادل تجاري بلغ 26 مليار دولار. وتمثل هذه الدول الخمس حوالي 60% من إجمالي حجم التجارة الروسية في عام 2023.

الإمارات 12 مليار دولار

أما الدول الخمس الأخرى، فجاءت ألمانيا في المركز السادس وتلتها كوريا الجنوبية التي يبلغ حجم التجارة معها 15 مليار دولار. واحتلت الإمارات المركز الثامن، حيث يمكن أن تنمو التجارة الروسية معها إلى 12.1 مليار دولار، بناء على أرقام الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وصعدت البرازيل (11.3 مليار دولار) إلى المركز التاسع، في حين تراجعت هولندا أربعة مراكز وحلت عاشرة (9.9 مليار).

وعلى المستوى الإقليمي، كان أكبر شركاء روسيا التجاريين الخارجيين في آسيا، بالإضافة إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية، اليابان (9.7 مليار دولار) وهونغ كونغ (5.9 مليار دولار). ومن بين الدول المجاورة في آسيا، كانت التجارة الأكثر نشاطا مع كازاخستان وأوزبكستان (9.9 مليار دولار) وأرمينيا (7.3 مليار دولار).

مصر في صدارة أفريقيا

وفي إفريقيا، كانت مصر هي الرائدة بلا منازع، حيث زاد حجم التجارة بنسبة 40% مع روسيا ليصل إلى 5.5 مليار دولار، وفي الشرق الأوسط، كان الشركاء الرئيسيون لروسيا، بالإضافة إلى تركيا والإمارات، إيران (4 مليارات دولار) والمملكة العربية السعودية (3.3 مليار دولار).

وفي أمريكا الجنوبية والشمالية، كان بين أبرز الشركاء التجاريين لروسيا (بالإضافة إلى البرازيل)، والولايات المتحدة مع حجم التبادل التجاري بنحو 5.5 مليار دولار، والمكسيك (2.2 مليار دولار) والإكوادور (1.1 مليار دولار).