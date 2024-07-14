إيلاف من أبو ظبي: أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن تشكيل وزراي جديد في البلاد، يشمل انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للحكومة، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وقال محمد بن راشد عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وتعيينه وزيرا للدفاع في دولة الإمارات".

وأضاف:"حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله".

وذكر نائب رئيس دولة الإمارات أن التعديلات الحكومية، شملت أيضا "تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية".

وإعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم".

وأضاف بن راشد: "مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم.. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة حفظه الله، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخربج أجيال متمسكة بهويتها.. محافظة على قيم مجتمعها.. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية".

وقال: "كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات".

وأضاف: "ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية".