الرياض: روى موقع "أكسيوس" تفاصيل واقعة خرج فيها اجتماع عُقد منذ شهر تقريبا عن مساره بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومجموعة من المسؤولين العرب، بعدما أطلق وزير الخارجية الإماراتي على القيادة الفلسطينية وصف "علي بابا والأربعين حرامي"، وذلك وفقا لخمسة مصادر مطلعة على الحادث.

UAE Foreign Minister calls Palestinian leaders ‘Ali Baba and the 40 thieves’ and brands them ‘USELESS.’



Sheikh Abdullah bin Zayed slammed the Palestinian Authority leadership saying “if the Palestinian Authority paid as much attention to its own people as it does to security… pic.twitter.com/HwkpF8UfJq