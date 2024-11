إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها عثرت على طرد مريب وُضع خارج محطة يوستن في لندن، حيث تم إخلاء المحطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن على موقع التواصل الاجتماعي (X): "نحن على علم بالتقارير الواردة عبر الإنترنت عن وقوع حادث في محيط محطة يوستون". وأضافت "تم وضع طوق أمني كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشتبه به".

We’re aware of reports online about an incident in the vicinity of Euston Station.



Police cordons are in place as a precaution while officers investigate a suspect package.



We will provide further updates on this thread in due course.