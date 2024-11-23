إيلاف من لندن: قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها عثرت على طرد مريب وُضع خارج محطة يوستن في لندن، حيث تم إخلاء المحطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن على موقع التواصل الاجتماعي (X): "نحن على علم بالتقارير الواردة عبر الإنترنت عن وقوع حادث في محيط محطة يوستون". وأضافت "تم وضع طوق أمني كإجراء احترازي بينما يقوم الضباط بالتحقيق في طرد مشتبه به".

We’re aware of reports online about an incident in the vicinity of Euston Station.



Police cordons are in place as a precaution while officers investigate a suspect package.



We will provide further updates on this thread in due course. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 23, 2024

يشار إلى أن الشرطة البريطانية، فجرت يوم أمس الجمعة طرداً مريباً وُضع خارج السفارة الأميركية في لندن، واتضح من المؤشرات الأولية أنه عبوة وهمية.

ونفذت الشرطة أمس تفجيراً متحكماً فيه بالقرب من مبنى السفارة في ناين إلمز بجنوب لندن وطوقت بعض المناطق المحيطة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الجسم كان عبوة وهمية، وسنحقق في الأمر". وأضافت "ستظل بعض الحواجز الأمنية قائمة في الوقت الحالي لكن معظم الإجراءات التي اتخذتها الشرطة سيتم إيقافها".

شرطة لندن تفجر جسما مشبوها قرب سفارة أميركا

نفذت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، "انفجارًا متحكمًا به" خارج السفارة الأميركية في المدينة، وذلك في أعقاب تقارير عن وجود "طرد مشبوه" خارج مبنى السفارة نفذت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، "انفجارًا متحكمًا به" خارج السفارة الأميركية في المدينة، وذلك في أعقاب تقارير عن وجود "طرد مشبوه" خارج مبنى السفارة

وكانت السفارة الأميركية ذكرت عبر حسابها على منصة إكس إنها "عادت إلى أنشطتها الطبيعية باستثناء إلغاء جميع المواعيد العامة المقررة اليوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر). وأكدت السفارة في بيان أن الشرطة المحلية فحصت وأزالت الطرد المريب خارج مبنى السفارة".

يشار الى أنه في العام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها من منطقة مايفير في وسط لندن إلى منطقة "ناين إلمز" لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.