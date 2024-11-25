إيلاف من دبي: أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الأمنية المختصة بدأت التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها المقيم من الجنسية المولدوفية "زفي كوغان".

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القانونية تمضي نحو إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وكشف كل الملابسات والدوافع التي تقف خلف الحادثة.

هوية الجناة

في تطور مهم بالقضية، كشفت السلطات عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش، البالغ من العمر 28 عاماً ومحمود جون عبد الرحيم، البالغ من العمر 28 عاماً وعزيز بيك كاملوفيتش، البالغ من العمر 33 عاماً.

عزيز بيك كاملوفيتش أحد المتورطين بجريمة قتل الإسرائيلي المولدوفي. 25 نوفمبر 2024

الكشف عن الجريمة

أشادت وزارة الداخلية بالدور الفعال الذي لعبته الأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة الجناة وضبطهم خلال فترة زمنية وجيزة. أكدت الوزارة أن هذه الكفاءة جاءت نتيجة تسخير كافة القدرات البشرية والمهنية والإمكانيات التقنية التي ساهمت في كشف ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها.

أولمبي توهيروفيتش أحد المتورطين بجريمة قتل الإسرائيلي المولدوفي

أمن المجتمع

جددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بمواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المجتمع في دولة الإمارات. وأشادت بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديد يمس سلامة الأفراد والمجتمع.

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإجراءات السريعة والمتقنة التي اتُخذت للكشف عن هذه الجريمة تعكس قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق العدالة وحماية أمن الدولة بكفاءة واقتدار.

محمود جون عبد الرحيم أحد المتورطين بالجريمة

اكتشاف الجثة

وكانت الداخلية الإماراتية، اعلنت في بيان أصدرته يوم أمس الأحد، أنها تمكنت من القبض على المتهمين في قضية العثور على الجثة، مؤكدة التزامها الكامل بالحفاظ على أمن المجتمع واستقراره والتصدي لأي تهديدات بحزم.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات بدأت بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفائه. وعلى الفور، تم تشكيل فريق مختص للبحث والتحري، حيث تمكنت الجهود الأمنية من العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد هوية الجناة. وتم القبض عليهم والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي إطار البيان، شددت وزارة الداخلية على أن دولة الإمارات، بمؤسساتها كافة، تضع أمن المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتها. وأكدت أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لضمان استدامة الاستقرار والحفاظ على مستويات الأمن العالية التي أصبحت سمة راسخة للدولة منذ تأسيسها.

كما أطلقت الوزارة تحذيراً صارماً بأنها لن تتهاون مع أي أعمال تهدد أمن المجتمع أو تسعى لزعزعة استقراره. وأكدت استعدادها لتفعيل أقصى العقوبات القانونية المتاحة لمواجهة مثل هذه التصرفات، بما يضمن صون مكتسبات التعايش السلمي والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.

بيان إسرائيلي

وفي بيان أصدره الأحد، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الحادث بأنه "عمل إرهابي شنيع معاد للسامية".

وكان الحاخام كوجان، الذي يمثل حركة "حباد" اليهودية المتدينة في الإمارات، قد فُقد منذ يوم الخميس الماضي، قبل أن تؤكد التحقيقات مقتله. وأشار مكتب نتانياهو إلى أن "إسرائيل ستبذل كل الجهود الممكنة لضمان مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة".

وفي تصريحه، أكد نتانياهو أن إسرائيل لن تتردد في اتخاذ جميع التدابير لمحاسبة من وصفهم بـ"مرتكبي جريمة قتل الحاخام والمخططين لها".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تأمل في استعادة جثمان كوجان الاثنين. وأضاف المسؤول أن جميع الأجهزة الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل للمشاركة في التحقيقات المتعلقة بهذه الواقعة.