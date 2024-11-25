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إصدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام

قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل جرائم حرب

العقيدة التعبوية موجودة في دول أخرى من ضمنها المقاومة وستتغلب على الكيان الصهيوني وأميركا

إيلاف من بيروت: خلال فعالية بالعاصمة طهران، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "غير كافٍ"، مؤكدًا أن المطلوب هو إصدار قرارات بإعدامهم. وأضاف خامنئي أن "قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارًا، بل جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها".

حضر المناسبة قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني.

محكمة لاهاي تواجه رفضًا إسرائيليًا

جاءت تصريحات خامنئي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتانياهو، غالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف. تُتهم الشخصيات الثلاث بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بين 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 و20 أيار (مايو) 2024. وأكدت المحكمة أن هناك أدلة تشير إلى تورطهم في هجمات متعمدة على المدنيين وحرمان سكان غزة من ضروريات الحياة.

إسرائيل رفضت قرارات المحكمة، معتبرة إياها منحازة وغير شرعية. كما صرحت المحكمة أنها وجدت أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني.

العقيدة التعبوية

خامنئي شدد في تصريحاته على أن العقيدة التعبوية، التي وصفها بأنها قوة إيمانية واستراتيجية، "موجودة في دول أخرى أيضًا، وضمنها المقاومة، وستتغلب في النهاية على الكيان الصهيوني وأميركا". ورأى أن هذه العقيدة تشكل سلاحًا رئيسيًا في مواجهة ما وصفه بـ"الجرائم الوحشية" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.

تتزامن هذه التصريحات مع تقارير عن استعداد إيران "للرد" على أي تهديد إسرائيلي، وفقًا لما أعلنه مستشار خامنئي.