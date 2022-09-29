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إيلاف من لندن: ستتوقف إذاعة بي بي سي العربية والفارسية وإذاعات أخرى، في إطار خطط أعلنتها خدمة (بي بي سي) العالمية خططًا لتسريع عروضها الرقمية (الديجتال).

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الخطط الجديدة تهدف إلى زيادة التأثير على الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويدعم استراتيجيتها، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، من أجل "إنشاء منظمة حديثة، بقيادة رقمية ومبسطة تحقق أكبر قيمة من رسوم الترخيص وتقدم المزيد للجماهير".

احتياجات الجمهور



وتقول بي بي سي إن تغيير احتياجات الجمهور في جميع أنحاء العالم - مع وصول المزيد من الناس إلى الأخبار رقميًا - يتماشى مع المناخ المالي الصعب.

وقالت تقارير إن التضخم المرتفع، والتكاليف المرتفعة، وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى خيارات صعبة عبر هيئة الإذاعة البريطانية ، وتحتاج خدمات بي بي سي الدولية إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني، كجزء من المدخرات السنوية البالغة 500 مليون جنيه إسترليني و إعادة الاستثمار لجعل بي بي سي قياديًا رقميًا.



وتنطوي مقترحات اليوم التي أعلنتها بي بي سي على إنهاء نحو 382 وظيفة بعد الاغلاق.

وستشهد المقترحات انتقال سبع خدمات لغوية أخرى إلى الخدمات الرقمية فقط، لتكون نموذجًا لنجاح الآخرين الذين يقدمون بالفعل خدمات رقمية بحتة ويؤدون أداءً جيدًا مع الجماهير. هذا يعني أن ما يقرب من نصف جميع خدمات اللغة الـ 41 ستكون رقمية فقط.

توسعات



وستستمر خدمة بي بي سي العالمية BBC World Service في العمل بجميع اللغات والبلدان التي توجد بها حاليًا، بما في ذلك اللغات الجديدة التي تمت إضافتها أثناء توسعها في عام 2016. ولن يتم إغلاق أي خدمات لغوية.

وقالت بي بي سي إن الخدمة العالمية ستستمر في خدمة الجماهير خلال لحظات الخطر وستضمن وصول الجماهير في دول مثل روسيا وأوكرانيا وأفغانستان إلى خدمات الأخبار الحيوية ، باستخدام منصات البث والتوزيع المناسبة.

وكانت رسوم ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية البالغة 159 جنيهًا إسترلينيًا (173 دولارًا) سنويًا ، والتي يدفعها دافعو الضرائب في المملكة المتحدة للمساعدة في تمويل هيئة الإذاعة البريطانية ، موضوعًا رئيسيًا للنقاش على مر السنين.

تعليق



وعلقت مديرة BBC World Service ، ليليان لاندور: "لم يكن دور البي بي سي أكثر أهمية من أي وقت مضى في جميع أنحاء العالم. يحظى بي بي سي بثقة مئات الملايين من الأشخاص للحصول على أخبار عادلة ونزيهة ، خاصة في البلدان التي تعاني من نقص في المعروض.

وقالت: نحن نساعد الناس في أوقات الأزمات. سنستمر في تقديم أفضل الصحافة للجمهور باللغة الإنجليزية وأكثر من 40 لغة ، بالإضافة إلى زيادة تأثير وتأثير صحافتنا من خلال جعل قصصنا تذهب إلى أبعد من ذلك.



واضافت لاندور: هناك قضية مقنعة لتوسيع خدماتنا الرقمية عبر الخدمة العالمية من أجل خدمة جماهيرنا والتواصل معها بشكل أفضل. تتغير الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى ويتزايد التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم وإشراكهم بجودة الصحافة الموثوقة ".

التغييرات المقترحة



وتشمل التغييرات المقترحة على الخدمة العالمية ما يلي:

- التركيز على المنصات والتواجد في الأسواق ، وتقليل حجم المحتوى التلفزيوني والإذاعي المشترك على منصات الشركاء في بعض المناطق.

- إنشاء مركز إنتاج رقمي مركزي جديد للتكليف وجمع الأخبار لإنشاء محتوى عالي التأثير للتوزيع عبر جميع خدمات اللغة غير الإنجليزية.

- نقل بعض الإنتاج خارج لندن والاقتراب من الجماهير لدفع المشاركة ، على سبيل المثال ، نقل الخدمة التايلاندية من لندن إلى بانكوك ، والخدمة الكورية إلى سيول ، وخدمة البنغالية إلى دكا ، ونشرة Focus On Africa TV للبث من نيروبي.

- الجمع بين نشاط المحتوى الطويل مثل التحقيقات والأفلام الوثائقية التي أعدتها Africa Eye ووحدة التحقيقات وأفلام وثائقية بي بي سي العربية لضمان اتباع نهج أكثر تعاونًا عبر منصاتنا وخدماتنا لتمكين القصص من السفر لمسافات أبعد في جميع أنحاء العالم ، وكذلك في المملكة المتحدة.

- إنشاء وحدة عالمية صينية جديدة مقرها في لندن لإخبار العالم بقصة الصين العالمية.

- إنشاء مركز محتوى أفريقي ديناميكي يقوم بتكليف وتقديم محتوى رقمي أول أصلي لجميع خدمات اللغات الإفريقية الـ 12 ، الرقمية ، والتليفزيونية / الإذاعية ، بالإضافة إلى تغطية القارة لبقية البي بي سي.

- استمرار البث التلفزيوني الخطي باللغتين العربية والفارسية والاستثمار في بناء القدرات الصوتية والرقمية الأخرى باللغتين العربية والفارسية لتحل محل الراديو.

- إغلاق بعض الخدمات الإذاعية ، على سبيل المثال العربية والبنغالية والفارسية وبعض البرامج التلفزيونية على محطات البث المحلية في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا.

