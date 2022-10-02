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إيلاف من بيروت: إن تحرك الحكومة الروسية اليوم لضم الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا غير قانوني على الإطلاق، فضلًا عن أنه تصعيد خطير للغاية للصراع. كانت "الاستفتاءات" المحلية الداعمة لهذه الخطوة خدعة وستدان بحق من قبل الغالبية العظمى من الدول حول العالم. حتى دول مثل الصين لم تكن متحالفة مع الغرب وأكثر تعاطفًا مع روسيا في هذا الصراع، أوضحت أنها لن تقبل أبدًا بالضم الإجباري.

يُعقد الإجراء الروسي بشكل كبير البحث عن تسوية سلمية نهائية، فأوكرانيا والدول الغربية لن تقبل أو تعترف رسميًا بالضم. في الوقت نفسه، بمجرد قبول هذه الأراضي رسميًا في روسيا بموجب الدستور الروسي، سيكون من الصعب جدًا على حكومة روسية مستقبلية التخلي عنها. مع ذلك، باستثناء الاحتمال غير المحتمل للغاية لتحقيق نصر كامل لأي من الجانبين، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب واسعة النطاق لا يزال ضروريًا في مرحلة ما.

فوق كل شيء، الطبيعة القاسية للإجراء الروسي تجعل من الضروري أن تدخل واشنطن وموسكو في محادثات مباشرة لمنع انتشار الحرب وتصعيدها إلى صدام مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى تبادل نووي من شأنه تدمير الحضارة البشرية.

تواصل صعب

إن حقيقة أن محادثات السلام المباشرة بين أوكرانيا وروسيا أصبحت الآن صعبة للغاية، وتعني أن إدارة بايدن يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عن الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع والحد منه. إن عدم القيام بذلك يعني بشكل أساسي التخلي عن مسؤوليتها في حماية الولايات المتحدة والشعب الأميركي من التهديدات لوجودهم ذاته.

ليس هذا الخطر بأي حال من الأحوال افتراضي أو تخميني. قبل الحرب وخلالها، ردت إدارة بايدن على التحركات العدوانية لروسيا من خلال زيادة دعمها أوكرانيا. في كل لحظة، لم ترد الحكومة الروسية بالتراجع، بل بالمزيد من التصعيد. إذا استمرت دورة التصعيد هذه من دون رادع، فإن احتمال نشوب صراع نووي مباشر بين أميركا وروسيا سيصبح احتمالًا واقعًا.

في ظل هذه الظروف الخطيرة، مهم أن نتذكر دروس الحرب الباردة. في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي، اجتمعت الإدارة الأميركية وحلفاؤها في أوروبا الغربية لمنع المزيد من انتشار القوة السوفياتية والشيوعية الستالينية في أوروبا. في هذا الجهد كانوا ناجحين تمامًا، ما أدى إلى احتواء الاتحاد السوفياتي والشيوعية السوفياتية وانهيارهما في نهاية المطاف. في الوقت نفسه، رفضت إدارة أيزنهاور فكرة "دحر" القوة السوفياتية في أوروبا الشرقية بالوسائل العسكرية، بحجة أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى مخاطر عالية للغاية من اندلاع حرب نووية حيث قد يؤدي بكل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة إلى الدمار. كما أدرك أيزنهاور، بصفته قائد الحلفاء السابق في الحرب العالمية الثانية، أنه حتى الحرب التقليدية في أوروبا ستؤدي مرة أخرى إلى تحويل تلك القارة إلى أطلال - بما في ذلك دول أوروبا الشرقية التي كان المتشددون الأميركيون يرغبون في تحريرها.

قرار حكيم

نتيجة لهذا القرار الحكيم، تم تجنب الحرب، وبمرور الوقت، تم وضع خطوط اتصال بين واشنطن وموسكو للحد من انتشار الأسلحة النووية ومخاطر التصعيد غير المقصود. في الوقت الحاضر، تعطلت خطوط الاتصال هذه. الروابط الدبلوماسية محدودة أكثر مما كانت عليه في أسوأ لحظات الحرب الباردة. بشكل متناقض لكن منطقي، عندما تكون العلاقات في أسوأ حالاتها بالتحديد تكون هذه الاتصالات أكثر أهمية. في نقاط معينة خلال الحرب الباردة، أدى فشل الاتصالات إلى مخاطر حادة من الصراع. وهكذا، كما هو مسجل في الوثائق السوفياتية المذكورة في كتب لمؤلفين مثل سيرهي بلوخي حول أزمة الصواريخ الكوبية، نشرت القيادة السوفياتية صواريخ في كوبا لأنها كانت مقتنعة بأن هذا هو السبيل الوحيد لردع الغزو الأميركي للجزيرة.

اليوم، لتجنب التصعيد نحو حرب نووية، من الضروري أن تبدأ واشنطن وموسكو محادثات من شأنها أن تسمح بتقديم ضمانات سرية ولكن ذات صدقية من الجانبين - تمامًا مثل موافقة الرئيس كينيدي على سحب الصواريخ الأمريكية من تركيا مقابل سحب الصواريخ السوفيتية من كوبا. بقي سرا من كلا الجانبين. يجب أن تتعلق هذه التأكيدات أولًا وقبل كل شيء بالقضايا التي يمكن أن تشير بشكل مباشر إلى حرب مباشرة بين البلدين. تحتاج روسيا إلى تقديم تأكيدات لواشنطن بأنها لا تنوي مهاجمة أي عضو في الناتو. تحتاج واشنطن إلى طمأنة موسكو بأنها لن تتخذ أي خطوة لحصار معقل كالينينغراد الروسي، وأنها ستتوقف عن دعم أي هجوم أوكراني يهدف إلى استعادة شبه جزيرة القرم والاستيلاء على القاعدة البحرية الروسية في سيفاستوبول. يحتاج كلا الجانبين إلى تقديم تأكيدات بأنهم لن يقوموا بتخريب البنية التحتية للطرف الآخر - وهي قضية ملحة بشكل خاص نظرًا للتخريب (غير المبرر حتى الآن) لخط أنابيب الغاز تحت البحر الروسي نورد ستريم إلى ألمانيا.

تصعيد خطير

على المسؤولين الأميركيين أن يفهموا أنه في حين أن ضم روسيا لهذه الأراضي يمثل من ناحية تصعيدًا خطيرًا للغاية، فإنه من ناحية أخرى يخفي أيضًا تقليصًا هائلًا للطموحات الروسية مقارنة بالأشهر الأولى من الحرب. كانت خطة الكرملين الأصلية هي الاستيلاء على كييف، وإخضاع الحكومة الأوكرانية أو استبدالها، وتقليص أوكرانيا إلى وضع دولة تابعة لروسيا. عندما فشل ذلك، كانت موسكو تأمل في احتلال كل أو معظم المناطق الناطقة بالروسية في شرق وجنوب أوكرانيا. تم إحباط هاتين الخطتين من قبل المقاومة الأوكرانية المدعومة بالأسلحة والاستخبارات الغربية. وأجبرت الهزيمة الروسية في خاركيف روسيا على زيادة قواتها وتقليص أهدافها. الآن، يبدو أن هدف بوتين هو السيطرة الروسية الدائمة على جزء من شرق أوكرانيا. يقول البيان الروسي الأخير أن ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يجب أن تستمر حتى "على الأقل" يتم "تحرير" كامل أراضي دونباس. وهذا مؤشر قوي على أن الطموحات التي تتجاوز ذلك قد تم التخلي عنها عمليا تحت تأثير الواقع العسكري.

من خلال تقديم هذه الحرب على أنها حرب للدفاع عن أراضي روسيا ضد الهجوم الأوكراني المدعوم من الغرب، يأمل بوتين أيضًا في تبرير المطالبات الأكبر بالتضحية التي يتعين عليه تقديمها على الشعب الروسي لدعم الحرب. يبدو أن الطموح المصاب بجنون العظمة قد تم استبداله بقدر من اليأس - لكن هذا فقط يجعل الوضع الحالي أكثر خطورة، والمحادثات المباشرة بين واشنطن وموسكو أكثر إلحاحًا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأميركي