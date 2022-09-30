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موسكو: يصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية خلال نهار خطابات طويلة واحتفالات في موسكو، مهددا باستخدام السلاح النووي في مواجهة كييف وحلفائها الغربيين.

ويستضيف الكرملين حفلا في مناسبة هذا الضم عند الساعة 12,00 ت غ يلقي خلاله بوتين "خطابا مطولا" بحسب الناطق باسمه ديمتري بيسكوف.

استعدت العاصمة الروسية لهذه الاحتفالات مع حركة سير خفيفة الجمعة ومع تنظيم حفل خلف جدران الكرملين يمكن أن يظهر فيه بوتين.

مسؤولون موالون

حضر مسؤولون نصبتهم موسكو في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الخميس الى العاصمة الروسية بحسب وسائل إعلام محلية.

تمهيدا لهذا الضم الرسمي، وقع بوتين عدة مراسيم تعترف باستقلال منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين.

وأوضح في هذه النصوص التي نشرت مساء الخميس "آمر بالاعتراف بسيادة واستقلال" منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا.

وكانت روسيا اعترفت في شباط/فبراير باستقلال "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" بطلب من قادة هاتين المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا، قبيل بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ستضم هذه المناطق الأربع رسميا الى روسيا بعد "استفتاءات" نظمت في نهاية أيلول/سبتمبر بهدف الحاقها بروسيا. وجرت هذه الاستفتاءات تحت إشراف رجال مسلحين ووصفتها كييف وحلفاؤها الغربيون بانها "مهزلة".

سبق أن ضمت روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا.

مجلس الأمن



ويصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يدين "الاستفتاءات" لضم مناطق أوكرانية عدة إلى روسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس مساء الخميس، وهو نص ليست لديه أي فرصة لتبنيه بسبب الفيتو الروسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية للمجلس إن الاجتماع سيعقد الجمعة الساعة 15,00 (19,00 بتوقيت غرينتش).

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن بانه "لن يعترف أبدا" بنتائج الاستفتاءات التي "نظمتها روسيا" في أوكرانيا.

وقد هددت روسيا مجددا الثلاثاء باستخدام السلاح النووي.

وقال الرئيس السابق والمسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف إن "روسيا لديها الحق في استخدام أسلحة نووية إذا لزم الأمر".

وهو موقف أكده الناطق باسم الكرملين الذي ذكر بالعقيدة العسكرية الروسية التي تنص على فرضية شن مثل هذه الضربات في حال تعرض الاراضي الروسية لهجوم.

بايدن

وقال الرئيس الأميركي الخميس "اريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة".

من جهته اعتبر الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ان مثل هذا التصرف "ليس له مكان في العالم الحديث".

وأكد بوتين الخميس أن "نظاما عالميا أكثر عدلا" يتشكل عبر "عملية صعبة".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع "عاجل" الجمعة لمجلس الأمن الوطني التابع لبلاده، وفق ما ذكر ناطق باسمه، بعدما أعلن الكرملين عن موعد الحفل.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار مع شق عسكري بقيمة ثلاثة مليارات لتدريب وتجهيز القوات الأوكرانية، وذلك خلال تبنيه تمديدا للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى كانون الاول/ديسمبر المقبل.

نوردستريم

على الصعيد الدولي للنزاع، فان التسرب الناجم عن انفجارات غامضة في أنبوب الغاز نورد ستريم 1 و 2 هي التي تؤجج التوتر الجديد بين روسيا والغرب.

يتبادل الطرفان الاتهامات بشكل مبطن بالمسؤولية عن تخريب هذين الانبوبين الاساسيين لامداد أوروبا بالغاز الروسي.

وندد بوتين "بعمل إرهاب دولي" و"عمل تخريب غير مسبوق". ويبحث مجلس الأمن الدولي هذه المسألة الجمعة بطلب من موسكو.