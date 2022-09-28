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موسكو: أعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقتي لوغانسك وخيرسون الأوكرانيتين الأربعاء أنها طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين ضمهما إلى روسيا غداة عمليات تصويت على الضم الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وقال الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا ليونيد باسيتشنيك في نص نُشر على تلغرام "عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش ... أطلب منك النظر في مسألة انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا كعضو في روسيا الاتحادية". ووجه رسالة مماثلة فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال في خيرسون المحتلة في جنوب أوكرانيا.