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القدس: قالت إسرائيل الثلاثاء إنها لن تعترف بنتائج استفتاءات الضم التي نظمت في أربع مناطق بأوكرانيا تخضع لسيطرة روسية كاملة أو جزئية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن "إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في المناطق الشرقية من أوكرانيا".

قالت روسيا وسلطات المناطق التي تحتلها في أوكرانيا الثلاثاء إن الاستفتاء نجح على نطاق واسع.

بعد غزو أوكرانيا في شباط/فبراير، اتخذت إسرائيل موقفًا حذرًا، مؤكدة على العلاقات المتميزة مع كلا البلدين وامتنعت عن تزويد أوكرانيا بالسلاح. ولكنها أرسلت لها معدات دفاعية بما في ذلك خوذات وسترات واقية من الرصاص.

وأعلن السفير الإسرائيلي في كييف الأحد أن إسرائيل ستستقبل 20 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا خلال النزاع المستمر منذ سبعة أشهر لعلاجهم.