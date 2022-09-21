قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): قلّل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من أهمية "الاستفتاءات" التي يعتزم انفصاليون موالون لموسكو تنظيمها في مناطق أوكرانية تحتلّها القوات الروسية لضمّها إلى روسيا، مثمّناً إدانة الغرب لهذا المشروع.

وقال زيلينسكي في رسالته اليومية المسائية "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاءات زائفة أخرى".

وقلّل الرئيس الأوكراني من شأن الاستفتاءات المقرّرة في أربع مناطق تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال "أتت اليوم بعض الأخبار الصاخبة من روسيا. لكن ماذا حدث؟ ما الجديد مقارنة بما قيل من قبل؟".

وأضاف أنّ "موقفنا لا يتغيّر وفقاً لهذه الضوضاء أو لأيّ إعلان آخر"، داعياً إلى "مواصلة الضغط" على روسيا.

وتابع الرئيس الأوكراني "فلنحافظ على وحدتنا ونحمِ أوكرانيا ونحرّر أرضنا ولا نظهر أيّ ضعف".

استفتاءات عاجلة

وكانت السلطات التي عيّنتها موسكو في أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت في وقت سابق الثلاثاء عزمها على تنظيم استفتاءات عاجلة بشأن الانضمام إلى روسيا، وذلك بدءاً من 23 ولغاية 27 أيلول/سبتمبر.

وأعلنت عن تنظيم الاستفتاء السلطات الانفصالية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك وكذلك في خيرسون التي احتلّها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وفي منطقة زابوريجيا التي تضمّ أكبر محطة نووية في أوروبا.

وهذه الاستفتاءات التي يجري الإعداد لها منذ شهور ستكون مشابهة للاستفتاء الذي أجري في 2014 في القرم وأضفى الطابع الرسمي على ضمّ روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية.