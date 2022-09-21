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اسطنبول: نددت تركيا الأربعاء بمخطط روسيا "غير الشرعي" لإجراء استفتاء يهدف الى ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية إن "أمرا واقعا كهذا لن يحظى باعتراف المجتمع الدولي".

ولم تعترف تركيا قط بضم الكرملين لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في الاشهر الأولى من الأزمة التي اندلعت عام 2014 واستمرت في التفاقم حتى أدت إلى الغزو الروسي الشامل في 24 شباط/فبراير.

ويستخدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان علاقاته المفتوحة مع كل من موسكو وكييف في محاولة لعقد مفاوضات هدنة مباشرة.

لكن قرار روسيا بإجراء استفتاء لضم المناطق الاوكرانية وتعبئة جنود الاحتياط جزئيا يشير إلى بداية محتملة لفصل أكثر عنفا في هذه الحرب.

وقال إردوغان لزعماء العالم في الأمم المتحدة الثلاثاء إن موسكو وكييف بحاجة إلى مساعدة لإيجاد مخرج من الأزمة يحفظ ماء الوجه للطرفين.