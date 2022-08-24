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واشنطن: قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين الأربعاء إن موسكو قد تعلن اعتبارا من هذا الأسبوع عن استفتاء واحد أو أكثر" تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتها على الأجزاء المحتلة من أوكرانيا هذا الأسبوع.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة علمت بأن "القيادة الروسية أصدرت تعليمات للمسؤولين للبدء في الاستعداد لإجراء استفتاءات صورية". وأضاف "في الواقع، قد نرى إعلانا روسيا عن أول استفتاء أو استفتاءات قبل نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف "لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تواصل التحضير لاستفتاءات زائفة" في خيرسون في الجنوب وزابوريجيا وفي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين وكذلك في خاركيف.

واوضح كيربي "كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في غاية الوضوح: أي محاولة للسيطرة على أراض اوكرانية ذات سيادة ستعتبر غير شرعية".

وتتوقع الولايات المتحدة بان "تتلاعب روسيا بنتائج هذه الاستفتاءات لتوحي بأن الشعب الأوكراني يريد الانضمام لروسيا" كما ذكر المتحدث الأميركي. وقال "إنه امر غير صحيح".

واشار الى العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة بين السكان الأوكرانيين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف واظهرت أن أكثر من 90% من الأوكرانيين لا يريدون الالتحاق بروسيا.

وسيجري الرئيس جو بايدن الذي أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بحوالى ثلاثة مليارات دولار، هي الأهم حتى الآن، اتصالا هاتفيا الخميس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لكيربي.

وأوضح "سنستمر في حشد العالم الحر وفي تشجيع حلفائنا وشركائنا على دعم اوكرانيا التي تدافع عن سيادتها".