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إيلاف من لندن: قالت تقارير إن المملكة المتحدة تتعرض الان لأسوأ موجة من انتشار غنفلونز الطيور، وقد تكون إمدادات الديك الرومي معرضة للخطر عشية التجهيزات لأعياد الميلاد (الكريسماس).

وقال الاتحاد الوطني للمزارعين في بريطانيا إنه تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين طائر حتى الآن، مع إدخال مناطق الوقاية من إنفلونزا الطيور في نورفولك ، وسوفولك ، وأجزاء من إسيكس وجنوب غرب إنكلترا بالكامل.

وقال إنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور في 155 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وفي حين تأثرت أعداد الطيور البرية بشدة، يزداد قلق مزارعي الدواجن بشأن ماشيتهم - وما إذا كان يمكن أن تتأثر إمدادات الديك الرومي في عيد الميلاد.

مخاطرة كبيرة

قال جيمس موترشيد، رئيس مجلس الدواجن في اتحاد المزارعين NFU، لشبكة سكاي نيوز: "إنها مخاطرة، إذا اجتاحت أنفلونزا الطيور، على سبيل المثال، الديوك الرومية، فإن هذا قد يتسبب في مذبحة مقدسة ؛ فقد يتسبب ذلك في مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد في الفترة التي تسبق عيد الميلاد. وحقائقها خطيرة للغاية".

وأضاف موترشيد: "أعرف بعض الحالات التي تأثر فيها منتجو الديك الرومي الموسمي بهذا ، حتى الآن ، هذا العام. إذا كان لديك تفشي في مزرعتك وتم تصنيف مزرعتك على أنها مباني مصابة ، فهذا أمر خطير - فقد تكون خارج لمدة تصل إلى 12 شهرًا ".

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، وسعت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (DEFRA) مناطق الوقاية من إنفلونزا الطيور بعد عدد من الاكتشافات. وأصبح الآن من المتطلبات القانونية لمربي الطيور في نورفولك وسوفولك وأجزاء من إسيكس اتباع إجراءات صارمة للأمن البيولوجي، ومطالبة كل واحد من مربي أكثر من 500 طائر التقييد بهذه الاجراءات ومنع دخول الأشخاص غير الأساسيين في الموقع.

وفي ديفون جنوب غرب إنكلترا، اضطر مزارع الدواجن جيمس كولمان ، الذي يدير مزرعة كريدي كارفر ، إلى إعدام 20 ألف بطة رغم أنه لم تكن لديه حالة واحد من إنفلونزا الطيور، لكنه اتخذ القرار كإجراء وقائي لحماية مصنعه لتجهيز الدجاج والبط في نفس الموقع - والذي يعالج الطيور لمزارعين آخرين.

وزارة البيئة

وفي بيان، قالت وزارة البيئة والغذاء البريطانية: "تشهد المملكة المتحدة حاليًا أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور على الإطلاق. حتى الآن، تم إعدام 3.1 مليون طائر للأسف. وهذا يمثل نسبة صغيرة من إجمالي إنتاج الدواجن البالغ حوالي مليار طائر كل عام".

وأضاف البيان: "هدف الوزارة في معالجة أي تفشي لأنفلونزا الطيور هو القضاء على المرض بأسرع ما يمكن من الطيور الداجنة والأسيرة في المملكة المتحدة واستعادة حالة منظمة المملكة المتحدة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الخالية من الأمراض".