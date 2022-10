إيلاف من بيروت: لمن يقول إن نظام الملالي فقد السيطرة على الشارع الإيراني، عليه الانتظار قليلًا. فما زال في جعبة الباسيج والباسداران الكثير من صنوف القمع، لم يمارساها على المحتجين.

في عام 2009، اندلعت موجة واسعة من الاحتجاجات بسبب تزوير هائل في انتخابات الرئاسة، وخرج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع، لكن السلطات قمعت حركة الاحتجاج وسجنت قائديها مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ولا يزال موسوي قيد الإقامة الجبرية حتى اليوم.

في عام 2019، صدر قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار البنزين، فاعترض الناس بشكل واسع، فما كان من الحرس الثوري إلا أن قتل نحو 1500 شخص.

ما زال الإيرانيون في بداية الطريق، وعلى العالم اليوم أن يوفر لهم كل أسباب الاستمرار، حتى تحقق المرأة حريتها، ويحقق الرجل كرامته.

