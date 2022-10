انتشرت لقطات فيديو تظهر ما يبدو أنه قوات الأمن الإيرانية، وهي تطلق النار من بندقية مثبتة على ظهر شاحنة صغيرة على أشخاص فارين.

وفي المقطع، الذي تم التحقق منه من قبل خدمة بي بي سي الفارسية، يمكن سماع دوي الطلقات، بينما تطارد السيارة الناس في بانيه بمحافظة كردستان.

Horrific video from earlier tonight that shows regime forces are now using heavy machine guns mounted on the back of a pick up van as they chase and shoot protesters. This happened in the city of Baneh, in Kurdistan province. #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/cl1GJ9oRv6