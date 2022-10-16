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أثينا: قتل شخصان على الأقل في منطقة إيراكليو جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان، وفقًا لحصيلة جديدة نشرها جهاز الإطفاء الأحد.

السبت، عُثر على رجل في الخمسينيات من عمره ميتاً في منتجع أجيا بيلاجيا بعد أن علق داخل سيارته عندما بدأت الأمطار تهطل في الجزيرة.

قال عناصر الإطفاء إن المرأة البالغة من العمر 49 عامًا والتي يجري البحث عنها منذ يوم السبت عثر على جثتها أخيرًا في البحر الأحد.

كان الضحيتان في منطقة إيراكليو من أجل العمل، وفقًا لقناة " أي أر تي" التلفزيونية العامة.

هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق جزيرة كريت، ولا سيما في منطقة إيراكليو، منذ السبت الساعة 10,30 صباحًا بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ).

وواصل عناصر الإطفاء والإنقاذ حالة التعبئة الأحد لمساعدة السكان المنكوبين في مواجهة هذه الفيضانات غير المسبوقة.

حالة تأهب

طلبت الحماية المدنية التي وضعت في حالة تأهب، من السكان توخي الحذر الأحد في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس وكارباثوس وكاستيلوريزو وكاسوس.

من المقرر أن يتوجه نائب وزير الداخلية إلى المكان الأحد للوقوف على حجم الأضرار.

في أجيا بيلاجيا التي تستقبل عادة سياحاً أثرياء، تضرر أكثر من 15 متجراً، معظمها مطاعم فاخرة، بحسب القناة التلفزيونية.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.