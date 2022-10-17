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الجزائر: أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص الأحد من الجزائر، أن قرار تحالف أوبك بلاس خفض حصص إنتاج النفط لا يتضمن "أي رسائل لأحد"، بعد التوتر الذي تسبب فيه بين السعودية العضو البارز في "أوبك" والولايات المتحدة.

وقال الغيص في مؤتمر صحافي "نحن لا نوجه رسالة إلى أحد. اتفاقنا مبني على أسس ودراسات وبيانات فنية بحتة ليس فيها رسائل اقتصادية ولا سياسية ولا غيرها".

واوضح أن "العالم مقبل على مرحلة ركود اقتصادي، وبالتالي هذا له انعكاس مباشر على الطلب على النفط كما في الصين"، أحد أكبر المستوردين للنفط.

دعم أسعار النفط

وقرر تحالف "أوبك بلاس" المكون من الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وشركائها العشرة بقيادة روسيا الأسبوع الماضي خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار النفط الخام التي كانت تتراجع.

وأضاف الأمين العام، الكويتي هيثم الغيص، أن القرار "لا يستهدف الوصول الى سعر معين، فبالعكس شاهدنا ان الأسعار انخفضت بعد اجتماعنا" لأن المنظمة "لا تتحكم في الأسعار وإنما هناك جهات أخرى تتحكم في أسعار كل السلع ومن ضمنها النفط، وهي البورصات كما في لندن ونيويورك".

ويأتي كلام "الغيص" رداً على اتهام واشنطن لـ"أوبك بلاس" بالانحياز لموسكو، التي تجني أرباحاً من ارتفاع أسعار النفط إذ تعتمد على مبيعات المحروقات لتمويل حربها في أوكرانيا.