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برلين: قال المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس في حديث أمام النواب (بوندستاغ) إن "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي "يعزّز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها".

وأضاف "الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس". وأضاف "الحاجات المالية" لكييف "تمت تغطيتها" حتى نهاية العام.

وخلال تحدثه أمام النواب الألمان قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز المثير للجدل قال شولتس إن وضع سقف لأسعار الغاز المقترح في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف إن وضع سقف للأسعار "يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين مع كمية أقل من الغاز بدلا من المزيد منها".

وأوضح "لهذا السبب على الاتحاد الأوروبي أن ينسق بشكل وثيق مع مستهلكي غاز آخرين، مثل اليابان وكوريا، حتى لا نتنافس مع بعضنا بعضا".

وتختلف دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 منذ أشهر حول أفضل السبل للتعامل مع فواتير التدفئة المرتفعة للغاية للمنازل والشركات مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة.

وتضغط دول مثل إيطاليا بقوة من أجل تحديد سقف للأسعار لكنها واجهت معارضة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، التي تخشى أن تضع الكتلة نفسها في وضع تنافسي مضر لمصالحها.

وأثر قرار روسيا بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي عقب الحرب الأوكرانية على ألمانيا بشدة، ما جعل البلاد تعاني للعثور على موردين آخرين.