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كييف (أوكرانيا): استهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو"، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية "نفذت هجوماً جديداً بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا"، مضيفة أن "نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر".