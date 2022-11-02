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اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والروسي.

وأفاد إردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من ظهر اليوم (الأربعاء).