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اسطنبول: سيتحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الأيام المقبلة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء.

وقال مولود تشاوش أوغلو للصحافيين "سيتحدّث رئيسنا مع بوتين وزيلينسكي في الأيام المقبلة"، مضيفاً "نعتقد أنّنا سنتجاوز كل هذا"، ومؤكّداً أنّ اتفاق الحبوب "يفيد الجميع".

أُبرم الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولاسيما في أفريقيا.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9,5 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير.

أعلنت روسيا السبت "تعليق" مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة اسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات.

حذّرت موسكو من "خطورة" الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها.

وأكد الرئيس التركي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، الاثنين عزم بلاده مواصلة جهودها والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".