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اسطنبول: أبحرت ثلاث سفن شحن جديدة محملة حبوباً من موانئ أوكرانية صباح الثلاثاء متجهة إلى الممر الإنساني في البحر الأسود على ما أفاد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

وقال المركز لوكالة فرانس برس "وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن الثلاثاء. وأبلغ الوفد الروسي به".

ويشرف المركز في اسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في تموز/يوليو الماضي وأعلنت روسيا انسحابها الموقت منه قبل أيام.

وحذرت روسيا التي أعلنت الجمعة أنها علقت" مشاركتها" في الاتفاق، الاثنين من "خطر" مواصلة الملاحة في الممر من دون موافقتها.

وطالبت موسكو التي نددت بضربات شنتها مسيرات على اسطولها في القرم، بأن "تضمن أوكرانيا الأمن" في الممر البحري.

إزالة الاعتراضات الروسية

وتبذل تركيا والأمم المتحدة جهوداً لإزالة الاعتراضات الروسية.

وقال المركز "منسق الأمم المتحدة لمبادرة الحبوب في البحر الأسود أمير عبدالله يواصل محادثاته مع الدول الأطراف في الاتفاق لكي تستأنف مشاركتها الكاملة في المركز".

وأعلن الوفد الروسي السبت أنه لن يشارك بعد الآن في تفتيش السفن.

وأوضح المركز أنه رغم انسحاب المفتشين الروس، تم تفتيش 46 سفينة الاثنين ويمكنها تالياً عبور الممر في البحر الأحمر بالاتجاهين.

وأجرى وزيرا الدفاع والخارجية التركيان محادثات مع نظيريهما الروسيين مشددين على أهمية هذا الممر لنقل الحبوب.

ويهدف الاتفاق الدولي الذي تنتهي مدته في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إلى السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية تجنباً لأزمة غذائية خطرة في أفريقيا خصوصاً.