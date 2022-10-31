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واشنطن: اعتبرت الولايات المتحدة أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية "ابتزاز جماعي"، رغم أن مطلب موسكو استجد بعد استهداف أسطولها في شبه جزيرة القرم بمسيّرات، ما دفعها لتعليق اتفاق تصدير الحبوب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس لصحافيين "هذا يبدو أنه عقاب جماعي أو ابتزاز جماعي".

وأضاف "الأمر ليس مسألة بين أي دولتين. إنه ضرورة ملحة" للدول النامية.

وأوضح "تعليق موسكو المبادرة سيكون بمثابة عقاب جماعي لبقية دول العالم، لا سيّما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تحتاج بشدّة إلى هذه الحبوب".

وأعرب برايس عن قلقه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الذي بدأ يُسجّل في كل أنحاء العالم بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة وتركيا.