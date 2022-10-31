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واشنطن: بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي المنافسة بين بلديهما والحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن "وزير الخارجية ناقش الحاجة إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، وإدارة العلاقات بمسؤولية" بين الولايات المتحدة والصين.

وأكدت الخارجية الصينية أن "إعادة العلاقة الصينية الأميركية إلى طريق التنمية المستقرة لا يصب في مصلحة الجانبين فحسب، بل يشكل أيضاً تطلعا عالميا للمجتمع الدولي".

وتواجه القوتان نقاطاً خلافية عدة أبرزها تايوان، وبحر الصين، وحقوق الإنسان في شينجيانغ (شمال غرب)، والتنافس التكنولوجي، والحرب التجارية.

وناقش الطرفان أيضاً الصراع في أوكرانيا و"التهديدات التي تشكلها روسيا على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي"، بحسب ما أفاد نيد برايس في بيان.

ودعا وانغ يي من جهته "كل الأطراف إلى ضبط النفس".

وأفادت الصين في بيان أن الوزير دعا إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع تفاقم الوضع أكثر".

وتعتبر الدول الغربية أحيانًا أن الصين التي تلتزم الحياد رسميًا في الصراع الأوكراني، متساهلة جداً مع موسكو.

وتأتي المكالمة بين المسؤولين الصيني والأميركي بعد أيام على محادثة هاتفية بين وانغ يي ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأكد وانغ للافروف الخميس أن "الصين مستعدة لتعميق المبادلات مع روسيا على جميع المستويات".