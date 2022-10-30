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إيلاف من بيروت: تعمل روسيا على تغيير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا وتوسيع جبهة الحرب لتشمل الدولة بأكملها. في مواجهة الانتكاسات التي عانى منها في حرب المواقع ضد الجيش الأوكراني المدعوم من الغرب، يلجأ الكرملين إلى "إجراءاته غير المتكافئة" الشهيرة لضرب الأماكن التي لا يمكن توقعها فيها على أقل تقدير. أحد أهدافها زرع الفوضى بين الأوكرانيين وتركهم من دون وسائل لمواجهة الشتاء، ولهذا السبب أصبحت الهجمات ضد نظام الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى أولوية روسية.

تكررت هجمات المسيّرات والصواريخ هذا الأسبوع على بعض أهم مدن أوكرانيا، بما في ذلك كييف، حيث تعرضت العديد من محطات الكهرباء والمياه للقصف. حتى أن الحكومة الأوكرانية أشارت إلى أن 30 في المئة من محطات الطاقة في البلاد قد تضررت. الرسالة واضحة: يبدو أن للجيش الروسي وسوروفيكين رأي في هذه الحرب.

حصل "الجنرال هرمجدون"، كما تسميه بعض وسائل الإعلام الغربية، على آخر أمجاده في الحرب السورية في عام 2017، عندما تم تعيينه قائداً عاماً للقوات الروسية المنتشرة هناك. كانت الحملة الروسية السورية ضد المتمردين الإسلاميين في حلب وإدلب قاسية واتُهم سوروفكين باستخدام جميع الأساليب الممكنة، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق الحضرية. وقال سوروفيكين في مقابلة تلفزيونية: "لا نستبعد اتخاذ أصعب القرارات". وأعاد التهديد المستتر إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه بشأن احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية، لكنه قد يشير أيضًا إلى زيادة الهجمات الجوية والصاروخية ضد ما يعتبرونه أراضي معادية، بما في ذلك مناطق مدنية.

كدليل، أقر الجنرال بأنهم يستخدمون مقاتلة سوخوي 57 الشهيرة في أوكرانيا، وهي واحدة من أحدث طائرات القوات المسلحة الروسية والتي كانت قابليتها للتشغيل أساسية في سوريا، حيث يعمل سرب من هذه الأجهزة. تتمتع هذه الطائرة بقدرة خاصة على التهرب من الرادار، بما في ذلك طائرات أواكس الأميركية القوية. يمكن أن تصل صواريخها جو - أرض إلى 300 كيلومتر وتضرب أهدافًا في أوكرانيا من الأراضي الروسية. هذا ما تحتاجه روسيا لتفادي الأنظمة المضادة للصواريخ التي بدأ الناتو بتزويد القوات الأوكرانية بها.

مسيّرات كاميكازي

في هذه المرحلة الجديدة من الحرب، تلعب المسيّرات "الانتحارية" دورًا خاصًا، نظرًا لحجمها الكبير الذي يمكن أن يتجنب اكتشافه حتى اللحظة الأخيرة. وبهذه الأجهزة، أصابت روسيا العديد من المنشآت الكهربائية التي دمرت في كييف ومدن أخرى. تكلفتها الرخيصة تجعل من الممكن تحقيق التوازن بين التخفيض الذي لا يمكن وقفه في مخزونات الصواريخ الروسية.

نددت الحكومة الأوكرانية وحلف الناتو بتزويد إيران روسيا بهذه المسيّرات. ذهبت الولايات المتحدة إلى حد الإشارة إلى أنه نظرًا للأخطاء التي حدثت في التعامل مع المسيّرات، فإن مجموعة من الجنود الإيرانيين في شبه جزيرة القرم تعلم كيفية التعامل معها.

صرح بذلك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، وأكده المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، الذي قال إن لديه "معلومات موثوقة" حول الأمر. وفقًا لبرايس، فإن المسيّرات التي هاجمت مدينة كييف ومدن أوكرانية أخرى نقلها أفراد عسكريون روس من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. وأعرب كيربي عن قلقه من أن إيران يمكن أن تزود روسيا أيضًا بصواريخ أرض - أرض وما إلى ذلك. إمداد ترسانات الصواريخ الروسية المستنزفة بالفعل.

جبهة بيلاروسية محتملة؟

أفادت التقارير في الأصل أن المسيّرات كانت موجهة من بيلاروسيا المجاورة، آخر حليف مخلص متبقي لروسيا في أوروبا. مع ذلك، يبدو أن دور هذا البلد في المرحلة الجديدة من الحرب قد يكون أكثر إثارة للقلق. يمكن استخدام القوة الإقليمية المشتركة التي تم دمجها حديثًا مع جيوش من كلا البلدين للقيام بعمليات توغل عرضية في شمال أوكرانيا.

كما أن الحشد المستمر لآلاف المجندين في جميع أنحاء بيلاروسيا يشير أيضًا إلى هذا الاتجاه، على الرغم من أنه، كما أشار بعض المحللين، قد تكون مناورة تحويلية لجعل حكومة كييف تعتقد أن موسكو يمكن أن تفتح جبهة جديدة في الشمال.

على أي حال، فإن أهمية بيلاروسيا شيء آخر. في حالة حدوث مزيد من التصعيد للتوتر مع الناتو وأن الناتو يعتبر الحاجة إلى نشر أسلحة نووية تكتيكية في بولندا أو دول البلطيق كرادع، يمكن لروسيا أن تفعل الشيء نفسه مع بيلاروسيا، وهي الخطوة التي تم النظر فيها بالفعل والتأكيد عليها من قبل الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

أحكام عرفية ومرتزقة على الحدود

الأمر الذي أصدره الكرملين بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق محتلة في أوكرانيا ( خيرسون، زابوريجيا، دونيتسك ولوهانسك) لا قيمة واقعية له في مسار الحرب. يستمر الصراع في تلك المناطق، لأن القوات الروسية لم تغزوها بالكامل، وبالتالي فإن السلطات العسكرية المرسلة من قبل موسكو هي التي تتولى زمام الأمور حقًا.

من بين الإجراءات الروسية الأخرى التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع مجال أوسع. أشار يفغيني بريغوجين، رجل الأعمال الروسي صاحب مجموعة فاجنر، التي تزود المرتزقة في جميع أنحاء العالم، إلى أن هذه الشركة المتعاقدة الخاصة "تشكل ميليشيا شعبية" في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وبحسب بريغوجين، فإن مدربي فاغنر يعدون "مواطنين سيدافعون عن حدود المنطقة". وبالمثل، ستكون سلسلة من الشركات مسؤولة عن إنتاج مواد لإقامة تحصينات ضد هجوم محتمل، في منطقة سُجلت فيها توغلات من قبل الميليشيات الأوكرانية منذ بدء الغزو في 24 فبراير 2022.

فاغنر يشارك مع "جنوده" في حرب أوكرانيا على الرغم من أن القانون الروسي يحظر شركات المرتزقة. لكن بريغوجين هو أحد الأجزاء الأساسية للدبلوماسية "المسلحة" للكرملين وقواته شبه العسكرية التي يمكن العثور عليها في جميع النزاعات الحربية على الكوكب تقريبًا، من الساحل إلى القوقاز، ومن وسط أفريقيا إلى الشرق الأوسط.

أسس بريغوجين مجمعة فاغنر في عام 2014. في ذلك العام أدت الحملة الأوكرانية ضد الانفصاليين في دونباس إلى تدخل موسكو، بشكل أو بآخر في الظل، إلى جانب ميليشيات دونيتسك ولوغانسك الموالية لروسيا. كان لمرتزقة فاغنر دور فعال في التعامل مع القوات الأوكرانية في السنوات التي تلت ذلك.

تغيير حقيقي في تكتيكات الحرب أم في الدعاية الداخلية؟

السؤال هو ما إذا كانت هذه الإجراءات التكتيكية التي قام بها الكرملين لها مفهوم استراتيجي أكبر. هناك إمكانية لفتح هذه الجبهة الجديدة في المنطقة الحدودية لأوكرانيا مع بيلاروسيا. ربما ستكون مسألة تنفيذ انقلاب عسكري قوي في خيرسون، عندما تصل القوات الأوكرانية واثقة من انسحاب روسي سريع. بهذا المعنى، يمكن أن تصبح خيرسون، عاصمة المنطقة التي تم ضمها حديثًا والتي تحمل الاسم نفسه، حلب أوكرانيا. في هذا السياق، سيكون إجلاء آلاف المدنيين بأمر من الكرملين منطقيًا.

مع ذلك، نظرًا للقوة التي أظهرها الجيش الأوكراني الذي يدعمه حلف شمال الأطلسي، فإن تحقيق نصر روسي مدمر في خيرسون أو أي مدينة أخرى يبدو غير مرجح إذا لم تقم روسيا بتعزيز جعبتها بقوة نووية. خلافًا لذلك، كل شيء يشير ببساطة إلى انسحاب منظم على الضفة الشرقية لنهر دنيبر.

ثمة تفسير آخر محتمل. لهذه التحركات الروسية قراءة داخلية تظهر للرأي العام الروسي أن الكرملين يفعل "شيئًا ما" لإعادة تنشيط الغزو. كان الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في سبتمبر ناجحًا بشكل ملحوظ في الشمال الشرقي، في مناطق خاركوف وإيزيوم وليمان، وبأعمال ذات وزن رمزي كبير مثل تفجير الجسر فوق مضيق كيرتش في القرم. إضافة إلى ذلك، التعبئة "الجزئية" في روسيا سلبت بوتين الكثير منموارده، فهو يحتاج إلى نصر مدوي لقمع الاضطرابات المتزايدة، ليس فقط في المجتمع الروسي، لكن في الجيش نفسه.

على حد تعبير رئيس مؤسسة سانت بطرسبرغ السياسية، ميخائيل فينوغرادوف، فإن هذه الخطوات، فضلاً عن الهجمات المضاعفة على البنية التحتية الأوكرانية الرئيسية، "لا تقدم إجابة، في الوقت الحالي، على السؤال الرئيسي: ما إذا كانت موسكو مستعدة لاستعادة المبادرة العسكرية والبدء في استخدام الأساليب التي يمكن أن تسفر عن المزيد من النتائج الملموسة، أو إذا كانت تتفاعل ببساطة مع تحركات كييف، وبالتالي المخاطرة بالوقوع في فخ آخر".