قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بريتوريا: أبدى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الخميس أسفه لتحذير من خطر وقوع هجوم في جوهانسبرغ أصدرته سفارة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا الأربعاء، معتبراً أنه "غير ملائم".

وقال خلال مؤتمر صحافي في بريتوريا "من غير الملائم إلى حد بعيد أن تصدر الولايات المتحدة تحذيراً من هذا النوع من دون أن تتحدث معنا بشأنه".

ونشرت السفارة الأميركية في بريتوريا الأربعاء على موقعها الإلكتروني إشعاراً يحذر من أن حكومتها "تلقت معلومات تفيد بأن ارهابيين يخططون على الأرجح لشنّ هجوم يستهدف تجمّعات كبيرة في محيط ساندتون" الضاحية الفخمة في شمال وسط جوهانسبرغ، السبت المقبل.

وقال رامابوزا في مؤتمره إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة للبلاد إن "أي شكل من أشكال التحذير يأتي من حكومة جنوب إفريقيا. ومن غير الملائم أن تنشر حكومة أخرى تهديداً بشكل يثير الذعر في صفوف شعبنا".

وأضاف أن الحكومة "تعمل على مدار الساعة للتحقّق من هذه الرسالة الآتية من الولايات المتحدة، وتفحّصها".

ورداً على سؤال في واشنطن عن انتقادات رامابوزا، لم تردّ المتحدثة باسم الخارجية في شكل مباشر، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تعتقد أن من الضروري إصدار تنبيهات "في الوقت المناسب".

وأضافت "نتعامل بجدية مع التزامنا تزويد المواطنين الأميركيين معلومات واضحة وموثوقة في الوقت المناسب عن كل دولة في العالم حتى يتمكنوا من اتخاذ" القرارات المتعلقة بالسفر.