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واشنطن: رحبت الولايات المتحدة الأربعاء بعودة روسيا إلى الاتفاق الذي يسمح بالمرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وحثّت موسكو على تمديده في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لكنه قال إنه من المهم "ألا تعود الصفقة إلى سابق عهدها فحسب، بل أن تمدد كذلك في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضاف في تصريح للصحافيين "سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى مزيد من القدرة على التنبؤ والاستقرار في هذه السوق، والأهم من ذلك، الضغط لخفض الأسعار" في سوق الغذاء العالمية.

وشكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنقرة على جهودها في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وشدد بلينكن في المكالمة أيضاً على "تذكير موسكو بأهمية استمرار الالتزام بالاتفاقات التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتزاماتها بدعم الأمن الغذائي العالمي"، حسب ما جاء في بيان للوزارة.