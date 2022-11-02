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موسكو: أعلنت روسيا الاربعاء استئناف مشاركتها فى الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي "ضمانات خطية" من اوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق". علقت موسكو مشاركتها السبت بعد هجوم استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم.