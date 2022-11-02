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اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء عبر الممر الانساني في البحر الأسود.

وقال إردوغان "بعد اتصالي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يوم أمس، ستتواصل صادرات الحبوب اعتباراً من ظهر اليوم".

وأفاد إردوغان أمام البرلمان بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتبارا من اليوم (الأربعاء) الساعة 09,00 بتوقيت غرينتش.

وأكد أردوغان الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي الثلاثاء، أنه سيتباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم.