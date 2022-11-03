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إيلاف من بيروت: وفقًا لتقريرين نشرتهما فورين بوليسي وأسوشيتد برس هذا الأسبوع، فإن القوات الخاصة الأفغانية التي دربها جيش الولايات المتحدة ستقاتل مع روسيا ضد الأوكرانيين، مقابل 1500 دولار شهريًا لكل عنصر.

قال أحد الجنرالات الأفغان السابقين الذين تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس: "إنهم لا يريدون الذهاب للقتال، لكن ليس لديهم خيار آخر"، مؤكداً الخوف الذي ينتاب رجال الكوماندوس من الترحيل إلى أفغانستان. يسألونني: أعطنا حلاً. ماذا علينا ان نفعل؟ إذا عدنا إلى أفغانستان، فإن طالبان ستقتلنا".

هذا ما تركته الحرب الأميركية في أفغانستان، والانسحاب، وفشل واشنطن في الحفاظ على هؤلاء الرجال وعائلاتهم في مأمن من انتقام طالبان: القتال خدمةً لأحفاد عدو الأفغان السابق (الاتحاد السوفياتي) في جحيم أوكرانيا على بعد 3000 ميل.

وفي حين هناك عشرات الآلاف من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة (مترجمون وغيرهم ممن عملوا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية الأميركية أو الجيش الأميركي على مدى 20 عامًا) لا يزالون ينتظرون مغادرة أفغانستان، فإن الجنود المتجهين إلى أوكرانيا هم من بين 20 إلى 30 ألف رجل كوماندوس أفغاني عملوا مع القوات الأميركية، لكنهم غير مؤهلين للحصول على تذكرة رسمية للخروج من البلاد لأنهم لم يعملوا مع العم سام.

تم الوقوف على هؤلاء الرجال وتدريبهم ودفع أجرهم من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، لكن هذا لا يهم، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. في حين تم نقل "بضع مئات" جواً خلال الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021، فإن الباقين يخرجون بأي طريقة متاحة. كتب برنارد كوندون، مراسل أسوشييتد برس، أن أفغانستان مليئة بقصص مقاتلي طالبان وهم يتنقلون من منزل إلى منزل بحثًا عن هؤلاء الرجال: "يعذبونهم أو يقتلونهم، أو يفعلون الشيء نفسه بأفراد عائلاتهم إذا لم يجدوهم في أي مكان".

لذا، فإن الروس الذين يحتاجون إلى جميع المجندين الذين يمكنهم الحصول عليهم، يجلبون هؤلاء الكوماندوس المدربين جيدًا. لا أحد يعرف كم عددهم. ومن المفارقات الأخرى أن هؤلاء المقاتلين المدربين، الذين يُعتبرون من أشرس المقاتلين في أفغانستان، سيواجهون مقاتلين أوكرانيين، تدربهم أيضًا القوات الخاصة الأميركية . ربما، قد يواجهون حتى شركاءهم الأميركيين السابقين الذين ذهب الكثير منهم إلى أوكرانيا لمحاربة الروس.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأميركي