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اعتذرت سلسلة كنتاكي للوجبات السريعة بعد إرسال رسالة ترويجية للعملاء في ألمانيا، تحثهم على إحياء ذكرى "ليلة الزجاج المكسور" عبر تناول وجبة الدجاج بالجبن.

وتشير "ليلة الزجاج المكسور" إلى سلسلة من الهجمات قادها النازيون في ألمانيا في عام 1938، وأدت إلى مقتل أكثر من 90 يهوديا، ودمرت الأعمال التجارية المملوكة لليهود وأماكن العبادة.

ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بداية الهولوكوست.

الرسالة، التي انتُقدت بشدة بسبب افتقادها للحس، تم إلقاء اللوم بشأنها لاحقًا على "خطأ في نظام الشركة".

وأرسلت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة تنبيهًا عبر تطبيق إلكتروني يوم الأربعاء، قائلة: "إنه يوم ذكرى ليلة الزجاج المكسور! متع نفسك بمزيد من الجبن الطري على الدجاج المقرمش. الآن في كنتاكي".

وبعد حوالي ساعة، تم إرسال رسالة أخرى تتضمن اعتذارًا ، وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية.

وجاء في الرسالة "نحن آسفون للغاية، سوف نتحقق من عملياتنا الداخلية على الفور، حتى لا يحدث هذا مرة أخرى. يرجى المعذرة على هذا الخطأ".

وتأخذ ألمانيا ذكرى ليلة الزجاج المكسور في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني على محمل الجد، مع العديد من الأحداث التذكارية والمناقشات التي تتناول قتل النازيين لأكثر من ستة ملايين يهودي.

ووصف دانيال شوغرمان ، مدير الشؤون العامة في مجلس النواب لليهود البريطانيين، رسالة كنتاكي الأصلية بأنها "بشعة للغاية".

وغردت داليا غرينفيلد، المديرة المساعدة للشؤون الأوروبية في منظمة مكافحة التشهير اليهودية غير الحكومية: "كم يمكن أن تكون مخطئا بشأن ليلة الزجاج المكسور يا كنتاكي ألمانيا؟ عار عليك!".

وفي بيان صدر لمجلة نيوزويك، ألقت شركة كنتاكي في ألمانيا باللائمة بشأن الرسالة على روبوت.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إن "إشعارات الترويج الآلية مرتبطة بالتقويمات التي تشمل الاحتفالات الوطنية".

وأضافت أنها تعتذر "بصدق" عن "الرسالة غير المخطط لها والمفتقدة للحس وغير المقبولة"، وقالت إنه تم تعليق الرسائل عبر التطبيق ريثما يتم فحصها.

واختتمت الشركة بالقول: "نحن نتفهم ونحترم خطورة وتاريخ هذا اليوم، ونبقى ملتزمين بالإنصاف والاندماج والانتماء للجميع".