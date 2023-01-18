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صدر مرسومان بدولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء "المكتب الوطني للإعلام"، وتعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب بدرجة وزير.



ونص المرسوم بقانون اتحادي لإنشاء المكتب على أن يتمتع بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع وزير ديوان الرئاسة.



أهداف المكتب:

ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز موقع الدولة الإعلامي على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الإعلامية في الدولة بجانب إعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.



ويتولى المكتب عدة اختصاصات لتحقيق أهدافه، منها اقتراح وإعداد السياسات والتوجهات والاستراتيجيات الإعلامية العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح وإعداد ومراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات المعنية بقطاع الإعلام الوطني والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة، لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.



كما يختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلامياً على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



زايد بن حمدان

الشيح زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، من مواليد 4 أبريل عام 1990، وهو الابن الثالث لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي.



تخرج في كلية ساندهيرست الملكية العسكرية في بريطانيا، والتحق بالقوات المسلحة الإماراتية.

وشارك ضمن صفوف القوات المشاركة في حملة التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن