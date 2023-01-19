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إيلاف من بيروت: كشفت مصادر أوروبية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «مشتبه به»، مؤكدة أن التحقيقات ستتوسع لتثبت بالمستندات هذه الوقائع، من دون أن تستبعد المصادر العاملة ضمن الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور بيروت حالياً محاكمة حاكم مصرف لبنان هذا العام في أوروبا، معربة عن اعتقادها بأن فتح ملفه سيكشف الكثير، وفقًا لما جاء في تقرير مفصل نشرته "عكاظ" السعودية.

وكان الوفد القضائي الأوروبي قد بدأ مهمته منذ مطلع الأسبوع في الاستماع إلى شهادات مصرفيين لبنانيين وفقاً للدعاوى المقامة في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج على شخصيات مصرفية لبنانية بجرم تبييض أموال وإثراء غير مشروع. ويتمحور التحقيق حالياً حول شركة Forry associates Ltd للاشتباه في ضلوع سلامة وشقيقه رجا في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. وكان سلامة قد قال في إفادته أمام المحامي العام المالي جان طنوس في 5 أغسطس 2021 إنه وقّع في عام 2002 عقداً مع هذه الشركة لتقديم خدمات مالية متصلة بإدارة سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية مقابل عمولة.

وبحسب "عكاظ"، يسعى المحققون إلى معرفة مصادر أموال سلامة وشقيقه رجا المحولة إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأكثرها إلى حسابات شركة Forry associates Ltd المملوكة من رجا، والمقدرة بأكثر من 500 مليون دولار بين أموال نقدية وعقارات.

وأفصحت مصادر فرنسية مطلعة أن حاكم مصرف لبنان أرسل إلى قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي ملفاً ينفي بالمستندات شبهة الاختلاس عنه، وأن الزيادة التي طرأت على ثروته الشخصية نتيجة عمله في شركة «ميريل لينش» للأوراق المالية قبل تسلّمه منصبه. لكن القاضية الفرنسية قالت إن لا عمولات قد دفعت إلى تغطية أي نشاط حقيقي قامت به شركة Forry associates Ltd، والمستفيد الوحيد كان سلامة ومقربون منه، وهناك شبهات تبييض أموال.

ونسبت الصحيفة السعودية إلى المصادر الأوروبية قولها إن ثمة عدم ارتياح لدى الطبقة السياسية لمهمة المحققين الأوروبيين، "بعدما تبين أن خمسة مصارف لبنانية جرت عبرها تحويلات مشبوهة لرياض ورجا سلامة وشركتهما Forry associates Ltd، ومن هذه المصارف بنك البحر المتوسط، بنك الاعتماد اللبناني، وبنك عودة سارادار، وبنك مصر ولبنان.