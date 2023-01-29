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إيلاف من بيروت: وصلت الحال بين موسكو وبرلين من التوتر حدًا بليغاً، إذ تحدث ديمتري ميدفيديف، رديف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدائم، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن وزيرة الخارجية الألمانية ببلاغة سياسية لا مثيل لها.

فما أن قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إن الصراع اليوم بين أوروبا وروسيا، ويجب ألا يتصارع الأوروبيون في ما بينهم، حتى عاجلها بتغريدة في الصميم: "إنها حمقاء مفيدة".

A catchy phrase: “We are fighting a war against Russia, and not against each other”. Isn't it great when Germany's foreign minister is such an utter and useful fool? — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 28, 2023

قال ميدفيديف في تغريدته: "عبارة جذابة: ’نحن نخوض حربًا ضد روسيا، وليس ضد بعضنا بعضًا'. أليس رائعاً أن تكون وزيرة خارجية ألمانيا حمقاء ومفيدة؟".

الأمر مردود إلى التجاذب الأوروبي قبيل موافقة ألمانيا على تسليح أوكرانيا بدبابات ليوبارد، التي تؤكد كييف أنها ستعينها حتماً في حربها ضد الغزاة الروس.

ففي يوم الأربعاء 25 يناير الجاري، قالت بيربوك، المنتمية إلى حزب الخضر، أمام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في ستراسبورغ: "إننا نخوض حرباً ضد روسيا وليس ضد بعضنا بعضًا". فاعتبر كثيرون إنها زلة لسان، سوف تحرج ألمانيا دبلوماسيًا، خصوصًا أن بيربوك تابعت قائلةً: "الأهم من تزويد أوكرانيا بالدبابات هو أن ننفذ هذا الأمر معاً، وألا نتبادل إلقاء اللوم".

وبعدما طالبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، السفير الألماني في موسكو إيضاح هذه المسألة، خصوصًا موقف ألمانيا من الحرب الروسية – الأوكرانية وتورطها المباشر فيها، أعلنت الخارجية الألمانية أن دعم كييف بالدبابات لا يعني أن ألمانيا طرف في هذا الصراع.

