إيلاف من بيروت: وصلت الحال بين موسكو وبرلين من التوتر حدًا بليغاً، إذ تحدث ديمتري ميدفيديف، رديف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدائم، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن وزيرة الخارجية الألمانية ببلاغة سياسية لا مثيل لها.

فما أن قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إن الصراع اليوم بين أوروبا وروسيا، ويجب ألا يتصارع الأوروبيون في ما بينهم، حتى عاجلها بتغريدة في الصميم: "إنها حمقاء مفيدة".

A catchy phrase: “We are fighting a war against Russia, and not against each other”. Isn't it great when Germany's foreign minister is such an utter and useful fool?