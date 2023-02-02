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غزة (الاراضي الفلسطينية): شنت اسرائيل في وقت مبكر الخميس غارات جوية استهدفت وسط قطاع غزة، وفق ما ذكر مراسلو وكالة فرانس برس وشهود، بعد ساعات من اعتراضها صاروخا أطلق من القطاع.

وأعقب الغارات إطلاق مجموعة جديدة من الصواريخ من غزة، حيث سُمعت أصوات انفجارات في القطاع قرابة الساعة 3,15 صباحا.

وفي بيان صدر عند الساعة 2,41 صباحا (00,41 ت غ)، أكد الجيش الاسرائيلي قيامه بشن غارات على أهداف في قطاع غزة.

ووفق مصادر أمنية محلية وشهود، فإن الغارات الأولى التي لا تقل عن سبع استهدفت مركز تدريب لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. ويقع المركز في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدفت جولة ثانية من غارات الجيش الإسرائيلي مركز تدريب آخر لكتائب القسام جنوب غرب مدينة غزة، وفق مصادر أمنية محلية.

وبعد الغارة الجوية الأولى، شاهد مراسل وكالة فرانس برس صاروخين آخرين يُطلقان باتجاه إسرائيل من القطاع، كما أفاد شهود عيان عن إطلاق صواريخ أخرى من مواقع مختلفة.

وتخضع غزة التي يبلغ عدد سكانها 2,3 مليون نسمة لحصار إسرائيلي منذ تولي حماس السلطة فيها عام 2007.

وتبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إطلاق "وابل من الصواريخ ... ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت (جنوب) وفي مناطق أخرى محاذية لغزة.